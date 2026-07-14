Yamal se confie sur ses buts : « J'accepte ce défi »

L'ailier de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, s'est exprimé sur ses performances personnelles et la pression avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Auteur d'un seul but en 6 matchs, la jeune star a souligné qu'il se sentait serein avant d'affronter la France.

« Je ne suis pas obsédé par le fait de marquer »

Interrogé sur ses statistiques personnelles dans le tournoi, Lamine Yamal n'a pas dramatisé son nombre de buts.

« Je ne suis pas obsédé par le fait de marquer. Mais marquer dans un match de ce niveau est un événement spécial. J'accepte ce défi. Je suis ici exactement pour cela », a déclaré Yamal.

Il compte pour l'instant un but en 6 matchs. Mais sur une grande scène comme une demi-finale, une seule action peut changer son image dans tout le tournoi.

Le match contre la France n'est pas une rencontre ordinaire

La demi-finale entre l'Espagne et la France déterminera le premier finaliste de la Coupe du Monde 2026. Ce choc est perçu non seulement comme un duel entre deux grandes équipes, mais aussi entre deux philosophies de football différentes.

L'Espagne mise sur la possession de balle, la vitesse de passe et la créativité de ses jeunes joueurs. La France, elle, Kylian Mbappé menace avec des attaques rapides et un talent individuel.

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« Je ne ressens aucune pression particulière »

L'une des déclarations les plus importantes de Yamal a concerné la pression. Il a affirmé se sentir calme avant la demi-finale.

« C'est le match que tout le monde attend. Je pense que les spectateurs verront une très belle rencontre. En même temps, il y a des situations plus difficiles dans la vie qu'un match de football, c'est pourquoi je me sens serein », a-t-il déclaré.

Ce sont des propos très matures pour un joueur de 19 ans. Un grand match, un grand adversaire, une grande scène, mais Yamal voit cela comme une opportunité plutôt que comme une peur.

Un grand examen pour un joueur de 19 ans

Yamal a fêté son anniversaire le 13 juillet. Peu après, il se prépare pour l'un des matchs les plus importants de sa carrière.

À cet âge, beaucoup de joueurs essaient encore de s'adapter à l'atmosphère des grands tournois. Yamal, lui, est déjà devenu l'un des principaux espoirs de l'équipe d'Espagne.

Son rôle contre la France ne se limitera pas à marquer des buts. Déstabiliser la défense, éliminer son vis-à-vis en un contre un, faire des passes et changer le rythme du jeu font partie des tâches attendues.

Qu'attend l'Espagne de lui ?

En demi-finale, la mission la plus importante pour Yamal est d'avoir un impact sur le jeu. Cela peut être un but, une passe décisive ou maintenir la défense adverse sous pression constante.

Il y a de l'ambition personnelle dans ses mots, mais l'esprit d'équipe est également présent.

« Je vais entrer sur le terrain et donner tout ce que j'ai pour l'équipe, comme toujours », a déclaré Yamal.

C'est l'état d'esprit idéal pour l'Espagne : du talent, mais pas d'ego ; de la confiance, mais pas d'arrogance.

Un seul but peut changer toute l'histoire

Yamal n'a peut-être marqué qu'un seul but dans le tournoi pour l'instant. Mais un but en demi-finale n'est pas qu'une simple statistique, c'est un moment qui peut entrer dans l'histoire.

Dans le football, parfois, tout un tournoi reste gravé dans les mémoires grâce à un seul épisode. Si Yamal réalise une action décisive contre la France, son histoire lors de la Coupe du Monde 2026 prendra une toute autre dimension.

Le match que tout le monde attend

La demi-finale France - Espagne aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet. La rencontre débutera à 00h00 (heure de Tachkent).

Dans ce duel, l'Espagne vise à confirmer son statut de champion d'Europe sur la scène mondiale, tandis que la France cherche à atteindre une nouvelle finale.

Yamal est prêt à se montrer sur cette grande scène. La question principale est désormais : pourra-t-il prouver sur le terrain qu'il « accepte ce défi » ?