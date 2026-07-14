Un jeune homme devient viral après avoir dansé avec les passagers d'un autre bus (vidéo)

Une situation amusante survenue pendant un voyage est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un jeune homme dans un bus s'est trompé et a rejoint la danse traditionnelle organisée par les passagers d'un autre bus.

Au début, il n'a pas remarqué que ces personnes ne faisaient pas partie de son groupe. C'est pourquoi il a continué à danser avec les autres.

Pendant ce temps, son bus n'avait pas encore démarré. Le chauffeur et les passagers ont attendu calmement qu'il termine sa danse.

Après la diffusion de la vidéo, beaucoup ont pris la situation avec humour. Certains utilisateurs trouvent la bonne humeur du jeune homme et son ignorance de la situation très drôles.