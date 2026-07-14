Crise financière à Al-Nassr : Le club de Cristiano Ronaldo peine à payer les salaires

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Crise financière à Al-Nassr : Le club de Cristiano Ronaldo peine à payer les salaires

Le club saoudien d'Al-Nassr est plongé dans de graves difficultés financières. Dans l'équipe où évolue Cristiano Ronaldo, non seulement les transferts sont à l'arrêt, mais des retards de paiement des salaires des joueurs sont également constatés. Cette situation pourrait affecter négativement l'ambiance au sein du groupe avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal Al-Riyadiyah, le club fait face à un manque de liquidités qui complique ses opérations quotidiennes. En particulier, plusieurs joueurs de l'équipe première n'ont reçu qu'une partie de leur salaire du mois de juin. La direction n'a pas encore communiqué de date précise pour le règlement des arriérés.

Transferts et problèmes d'effectif

La conséquence la plus notable de cette crise financière est l'impact sur l'activité du club sur le marché des transferts. Al-Nassr cherchait un remplaçant au milieu de terrain croate Marcelo Brozović, qui a récemment quitté l'équipe. Cependant, en raison d'un manque de liquidités, toutes les négociations et les processus de recrutement de nouveaux joueurs sont suspendus pour une durée indéterminée.

Le staff technique du club avait fait du renforcement du milieu de terrain central une priorité. Mais si la situation économique ne s'améliore pas, l'équipe devra entamer la nouvelle saison avec un effectif considérablement affaibli. C'est une perte majeure pour une équipe qui lutte pour le titre en Saudi Pro League.

C'est également un défi inattendu pour le nouvel entraîneur Ange Postecoglou. Il doit préparer l'équipe simultanément pour quatre compétitions majeures : le championnat saoudien, la Coupe du Roi, la Supercoupe et l'AFC Champions League Elite. Sans combler les lacunes de l'effectif, réussir sur tous les fronts devient une mission presque impossible.

Selon Goal.com, alors que les principaux rivaux d'Al-Nassr sont très actifs sur le marché des transferts, la situation actuelle de l'équipe de Cristiano Ronaldo suscite l'inquiétude parmi les supporters. La direction du club chercherait des mesures pour attirer des investissements supplémentaires afin de stabiliser la situation.

Rappelons qu'Al-Nassr a dépensé des sommes colossales ces dernières années pour les transferts de Cristiano Ronaldo et d'autres stars du football. Ce vide financier actuel remet en question la solidité de la stratégie économique à long terme du club.

Al-NassrCristiano RonaldoArabie SaouditeTransfertsFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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