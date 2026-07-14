Bosch lance pour la première fois la production de semi-conducteurs aux États-Unis

Le géant technologique allemand Bosch a commencé, pour la première fois de son histoire, à produire des microcircuits sur le territoire américain. La nouvelle usine située à Roseville, en Californie, a produit avec succès des lots pilotes de semi-conducteurs. Cette étape n'est pas seulement stratégique pour l'entreprise, mais constitue également une avancée majeure pour renforcer la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial de l'électronique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de ce projet, Bosch a établi des capacités de production modernes sur la base de l'entreprise TSI Semiconductors, acquise en 2023. Cette usine, dont la valeur totale est estimée à 2 milliards de dollars, devrait atteindre sa pleine capacité de production en série d'ici la fin de l'année. Selon ixbt.com, cette initiative est soutenue par le gouvernement américain, avec une subvention publique de 225 millions de dollars accordée dans le cadre du programme CHIPS Act.

Carbure de silicium : La technologie du futur

La spécialisation principale de la nouvelle usine est la fabrication de microcircuits à base de carbure de silicium (SiC). Ce type de puces est considéré comme beaucoup plus efficace et durable que les composants en silicium traditionnels. Leur rôle est particulièrement crucial dans l'industrie des véhicules électriques. Les puces SiC réduisent les pertes d'énergie lors du transfert de la batterie vers le moteur électrique, ce qui augmente l'autonomie du véhicule et accélère le processus de recharge.

De plus, ces semi-conducteurs sont largement utilisés dans les centres de données (data-centers) et l'industrie de la défense. Paul Thomas, président de Bosch North America, a souligné que le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) a entraîné une augmentation spectaculaire de la demande pour de telles puces à haute performance.

Investissements stratégiques et objectifs mondiaux

Les projets de Bosch sur le marché américain ne se limitent pas à une seule usine. L'entreprise vise à investir un total de 7,5 milliards de dollars dans l'économie du pays d'ici 2031. De tels projets majeurs contribuent à assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement face aux crises logistiques mondiales.

Actuellement, les constructeurs automobiles accordent une attention particulière à la localisation des composants. La production de puces par Bosch aux États-Unis permettra aux grandes marques du marché automobile nord-américain de réduire les coûts logistiques et d'augmenter le rythme de production. Cela pourrait, à son tour, influencer indirectement la baisse des prix des véhicules électriques dans un avenir proche.

Cette nouvelle est également importante pour les consommateurs, car les composants Bosch se retrouvent dans de nombreuses marques automobiles célèbres à travers le monde, y compris dans les véhicules électriques modernes circulant sur nos routes. L'expansion de la production mondiale ouvre la voie à des produits technologiques plus accessibles et populaires.