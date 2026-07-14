Harry Kane met fin aux rumeurs de tensions internes au sein de l'équipe d'Angleterre

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a fermement démenti les informations faisant état d'une détérioration de l'ambiance au sein du groupe avant la demi-finale de la Coupe du Monde. À l'approche du choc décisif contre l'Argentine, l'attaquant a accusé les médias de tenter de créer des divisions artificielles, soulignant qu'il n'y a aucun conflit entre les joueurs et le staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com .

La situation s'était tendue après la victoire en quart de finale contre la Norvège. À l'époque, l'entraîneur Thomas Tuchel avait ouvertement déclaré qu'il était totalement mécontent du jeu de l'équipe et que les Anglais avaient simplement eu de la chance. La réponse brève et froide du milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, à cette critique a alimenté diverses rumeurs dans la presse.

La "guerre froide" entre Bellingham et Tuchel

Selon Goal.com, après les critiques acerbes de Thomas Tuchel après le match, les journalistes ont demandé à Jude Bellingham de réagir aux propos de l'entraîneur. La jeune star a répondu dans le style : "Quoi qu'il arrive, c'est difficile de se battre sur le terrain, c'était un travail acharné". C'est précisément ce court échange qui a servi de base aux titres de la presse anglaise sur un prétendu mécontentement au sein de l'équipe.

Harry Kane a clarifié cette situation dans une interview accordée à BBC Sport. Selon lui, il est injuste d'attendre une réponse parfaite d'un joueur cinq minutes après la fin d'un match, alors que les émotions sont encore vives et qu'il n'a pas encore pleinement assimilé les propos de l'entraîneur. Kane a critiqué la presse pour avoir monté en épingle de tels détails.

Unité d'équipe et nouveau style

"Nous sommes venus ici en tant qu'équipe et c'est grâce à notre cohésion que nous avons atteint ce stade. Inventer de telles divisions est devenu une habitude pour les médias anglais lors des grands tournois. En réalité, c'est tout le contraire : les joueurs, l'entraîneur et le personnel ne font qu'un", a souligné le capitaine de l'Angleterre.

Kane a également défendu le style de communication direct de Thomas Tuchel. À son avis, après la prudence de l'ère Gareth Southgate, l'équipe s'est habituée aux critiques sincères et parfois sévères du technicien allemand. Les joueurs apprécient que les propos de l'entraîneur soient authentiques et sans scénario, ce qui leur donne confiance.

Thomas Tuchel continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Kane a ajouté qu'au cours des deux dernières années, l'équipe a appris à bien le connaître et comprend parfaitement ses exigences. Actuellement, l'Angleterre se concentre entièrement sur le match crucial contre l'Argentine, et les rumeurs de désaccords internes n'affecteront pas la préparation de l'équipe.