Khiara Keating refuse une prolongation à Manchester City et rejoint Liverpool

La gardienne de but de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, Khiara Keating, a pris un tournant décisif dans sa carrière. La talentueuse portière a refusé une nouvelle offre de contrat de Manchester City et a rejoint Liverpool en tant qu'agent libre. Ce transfert revêt une importance stratégique pour le club de la Mersey, qui devrait ainsi considérablement renforcer sa ligne défensive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon BBC Sport, Keating, âgée de 22 ans, a signé un contrat de trois ans avec Liverpool et portera le numéro 12 dans sa nouvelle équipe. Pour la joueuse, formée à l'académie de Manchester City depuis l'âge de 11 ans, cette décision n'a pas été facile, mais la perte de sa place de titulaire lors des dernières saisons l'a contrainte à quitter le club.

La lutte pour une place de titulaire et le rêve de Coupe du Monde

Keating avait remporté le « Gant d'Or » de la Women's Super League (WSL) lors de la saison 2023-24, devenant la plus jeune gardienne de l'histoire à réaliser cette performance. Cependant, après l'arrivée d'Andrée Jeglertz à la tête de Manchester City, son temps de jeu a considérablement diminué. La saison dernière, elle n'a disputé que quatre matchs, ce qui a eu un impact négatif sur son statut en équipe nationale.

À l'approche de la Coupe du Monde féminine l'année prochaine, Khiara Keating souhaite bénéficier d'un temps de jeu régulier. Dans une interview accordée à GOAL, elle avait admis à quel point il était difficile de rester sur le banc. Ses retrouvailles avec l'entraîneur de Liverpool, Gareth Taylor (sous les ordres duquel elle avait fait ses débuts à Manchester City), ont joué un rôle crucial dans sa décision.

Pour Liverpool, ce transfert tombe à point nommé. Le club avait prêté la Suédoise Jennifer Falk en janvier, mais aucun accord n'a été trouvé pour un transfert permanent à la fin de la saison. L'arrivée gratuite de Keating est considérée comme l'un des coups les plus réussis du club de la Mersey sur le marché des transferts.

Après avoir rejoint sa nouvelle équipe, Keating a souligné que le prestige mondial de Liverpool et les projets futurs du club l'avaient séduite. « Liverpool est un club immense, et son équipe féminine aspire à la grandeur. Leur style de jeu correspond à mes attentes et à mon poste », a ajouté la gardienne.