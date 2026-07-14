Un ancien député arrêté après la découverte de 439 armes à son domicile

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Un ancien député arrêté après la découverte de 439 armes à son domicile

Au Canada, l'ancien député Inky Mark a été arrêté après la découverte de centaines d'armes à feu, de munitions, d'un canon ancien et d'une importante somme d'argent liquide à son domicile. Les autorités ont précisé que cette découverte a été faite dans le cadre d'une enquête sur le trafic illégal d'armes.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a, lors d'une perquisition dans une maison près de Dauphin, dans la province du Manitoba, 439 armes à feu, des munitions, un canon ancien et plus de 300 000 dollars canadiens en espèces. Les enquêteurs ont souligné qu'au moins trois armes avaient été introduites illégalement sur le marché et qu'une autre avait un numéro de série altéré.

Inky Mark, âgé de 78 ans, est accusé de trafic d'armes, de possession d'appareils non autorisés, de stockage d'armes non conforme aux normes de sécurité et d'autres infractions. Il a été arrêté le 7 juillet, puis libéré sous conditions par décision de justice.

La direction de la GRC au Manitoba a souligné que le trafic illégal d'armes constitue une menace grave pour la sécurité publique et a indiqué que l'enquête sur cette affaire se poursuit.

L'enquête a débuté en mars dernier après la réception d'informations en provenance des États-Unis concernant des accusations liées aux armes à feu contre une autre personne vivant près de Dauphin. Au cours de ces investigations, il a été découvert que certaines armes achetées par Mark n'avaient pas été enregistrées légalement.

Pour l'instant, l'objectif du stockage de ces armes et de cet argent liquide reste inconnu. Le porte-parole de la police, Barry Kirby, a déclaré que le seul fait établi est qu'Inky Mark est un collectionneur d'armes.

Pour rappel, Inky Mark a été maire de Dauphin en 1994 et a siégé au Parlement canadien de 1997 à 2010. Au fil des ans, il a été membre du Parti réformiste du Canada, l'Alliance canadienne et du Parti conservateur , avant de se présenter comme candidat indépendant aux élections législatives de 2015.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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