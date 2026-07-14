Comment Thomas Tuchel choisira-t-il son onze pour la demi-finale contre l'Argentine : le nouveau plan de l'Angleterre

La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive. En demi-finale, deux grands rivaux du football mondial, l'Angleterre et l'Argentine, s'affrontent. Bien que les « Three Lions » dirigés par Thomas Tuchel aient eu un parcours relativement facile jusqu'ici, ils font désormais face à un test sérieux contre les champions en titre emmenés par Lionel Messi. Goal.com a analysé la composition probable et optimale des Anglais avant ce choc crucial. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe d'Angleterre a prouvé sa force en battant le pays hôte lors du quart de finale au stade Azteca au Mexique. Cependant, le match contre l'Argentine exige un tout autre niveau de responsabilité. Bien que l'« Albiceleste » ne brille pas particulièrement dans ce tournoi, elle possède cette capacité à obtenir des résultats au moment opportun, comme lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 et de la Copa América 2024. Il est impératif d'élaborer un plan prudent, surtout face à un joueur de « grands matchs » comme Lionel Messi.

Changements en défense et retour de James

L'un des plus grands casse-têtes pour Thomas Tuchel concerne le flanc droit de la défense. Reece James, en phase de reprise après sa blessure, a joué 50 minutes contre la Norvège, apportant le contrôle nécessaire à l'équipe. Son expérience et sa polyvalence, capable d'évoluer en défense comme au milieu, pourraient être décisives contre l'Argentine. S'il n'est pas prêt à jouer 90 minutes, Djed Spence est prêt à entrer en jeu.

En défense centrale, la situation concernant John Stones est un peu complexe. En raison de sa condition physique, il semble difficile pour le défenseur de Manchester City de jouer deux matchs complets en une semaine. Par conséquent, Ezri Konsa devrait débuter, tandis que Stones pourrait entrer en fin de match. Dans les buts, Jordan Pickford est devenu le choix incontesté de Tuchel grâce à ses performances solides.

Le milieu de terrain et les leaders de l'attaque

La meilleure nouvelle pour l'Angleterre est que Declan Rice est pleinement opérationnel. Son rôle de récupérateur et de plaque tournante au milieu du terrain sera un facteur clé pour stopper Messi. De plus, Bukayo Saka montre qu'il retrouve sa meilleure forme, ce qui constitue une menace constante pour les défenseurs adverses.

La star de l'équipe, Jude Bellingham, répond pour l'instant à toutes les attentes. Sa créativité et sa finition devraient être les atouts majeurs pour permettre à l'Angleterre d'atteindre la finale. Dans le schéma tactique de Tuchel, Bellingham devrait conserver son rôle de créateur libre, ce qui pourrait déstabiliser la défense argentine.

Dans l'ensemble, l'équipe d'Angleterre arrive en demi-finale sans pertes majeures. Les ajustements tactiques de Thomas Tuchel et le talent individuel des joueurs pourraient rapprocher les « Three Lions » de leur rêve, qui dure depuis 1966. Cependant, ils devront d'abord franchir l'obstacle des champions du monde en titre.