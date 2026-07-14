Deux infections dangereuses se propagent aux États-Unis, des dizaines de personnes hospitalisées

La détection consécutive de deux maladies infectieuses différentes dans la région de Long Island, dans l'État de New York, préoccupe sérieusement les autorités sanitaires. Dans la région, la cyclosporose est identifiée, tandis que d'autre part, la salmonelle a conduit à l'hospitalisation de dizaines de citoyens en raison de cas d'infection distincts.

Selon les autorités sanitaires locales, dans le comté de Nassau, la cyclosporose a été officiellement confirmée dans 17 cas. Les expertssoulignent que ce parasite se transmet principalement par des fruits et légumes importés et provoque de fortes diarrhées pouvant durer plus d'un mois. Rien qu'en juin, 11 nouveaux cas ont été enregistrés.

Alissa Zohrabian, représentante du département de la santé du comté de Nassau, a déclaré que le service surveille de près tous les cas de cyclosporose identifiés parmi la population du comté. La hausse des cas dans l'ensemble des États-Unis fait également l'objet d'une surveillance particulière.

Selon les données, les 17 cas enregistrés au cours de cette période de l'année montrent une augmentation significative par rapport aux 10 cas de la même période l'an dernier.

Les experts en santé recommandent aux citoyens de se laver soigneusement les mains avec du savon avant et après avoir manipulé des fruits et légumes crus, de nettoyer minutieusement tous les produits avant consommation et d'utiliser des planches à découper et des ustensiles de cuisine propres et séparés.

Il est également conseillé de cuire les aliments à au moins 158 degrés Fahrenheit (environ 70°C) pour aider à éliminer le parasite.

Selon le département de la santé de l'État de New York, plus de 400 cas de cyclosporose ont été enregistrés dans tout l'État, la majorité étant concentrée dans la ville de New York.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, au 11 juillet, près de 850 cas confirmés de cyclosporose ont été signalés dans 31 États du pays. Parmi eux, 86 personnes ont été hospitalisées.

Le CDC a également indiqué qu'il mène actuellement des analyses supplémentaires sur plus de 1500 cas probables . L'objectif est de confirmer si ces maladies sont bien des cas de cyclosporose contractés sur le territoire américain.

Parallèlement, le comté de Suffolk à Long Island lutte contre une autre maladie dangereuse : la salmonelle . Selon les premières informations, l'infection pourrait être liée au Palm Tree Music Festival organisé dans une réserve amérindienne locale.

Les autorités et les sources indiquent que depuis le 1er juillet, 58 patients présentant des symptômes de salmonellose ont été hospitalisés. Les experts poursuivent leurs enquêtes pour identifier la source de la maladie et prévenir une propagation plus large.