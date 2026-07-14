La concurrence sur le marché chinois des smartphones a atteint un nouveau palier. Selon le dernier rapport publié par le cabinet d'études IDC, Huawei a considérablement renforcé sa position au deuxième trimestre de cette année, devenant le plus grand fournisseur de smartphones du pays. Ce chiffre témoigne d'un changement dans le rapport de force, non seulement entre les marques locales, mais aussi parmi les géants mondiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Au total, le volume des livraisons de smartphones en Chine a diminué de 4,3 % par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant 66 millions d'unités. Il s'agit de la cinquième baisse trimestrielle consécutive. Selon les experts, cette tendance négative est due à l'augmentation des prix des puces mémoire et d'autres composants, ce qui a influencé le coût final des produits.

Huawei et Apple continuent de croître

Dans un contexte de déclin général du marché, Huawei et Apple ont affiché des résultats surprenants. Huawei a augmenté ses livraisons de 19,4 %, s'emparant de la première place avec une part de marché de 22,6 %. Pour une entreprise qui restaure son indépendance technologique après les sanctions américaines, il s'agit d'une victoire majeure. Apple, avec une croissance de 24,4 %, a atteint une part de 18,1 %, se classant deuxième.

Il est intéressant de noter que Samsung, l'un des plus grands fabricants de smartphones au monde, n'a pas réussi à intégrer le top 5 du marché chinois. Le géant sud-coréen subit une forte pression de la part des marques locales dans cette région. Bien que Samsung occupe une place de leader sur le marché ouzbek, les utilisateurs chinois préfèrent davantage leurs marques nationales ou les appareils iPhone du segment premium.

Le déclin de Xiaomi et d'autres marques

Pour les autres grands fabricants, le trimestre n'a pas été aussi fructueux. Bien que Xiaomi occupe la cinquième place, son volume de livraisons a chuté de 21,7 %. De même, les marques Oppo et Vivo ont enregistré des baisses respectives de 9,7 % et 11,4 %. Cette situation s'explique par la nécessité pour ces marques de revoir leur politique tarifaire.

Les facteurs suivants sont cités comme causes principales de l'augmentation des prix des smartphones :

La hausse brutale des coûts de production des microcircuits et des modules mémoire ;

L'abandon des modèles économiques par les fabricants au profit des segments moyen et haut de gamme ;

L'allongement des cycles de renouvellement des appareils par les consommateurs.

Les analystes d'IDC soulignent que de nombreux fabricants utilisant le système Android ont été contraints de réduire leur offre de modèles bon marché en raison de la hausse des prix des composants. Cela a freiné l'enthousiasme des acheteurs soucieux de leur budget. Ces changements sur le marché chinois pourraient influencer indirectement le monde technologique mondial, y compris les prix des gadgets en Ouzbékistan, car la plupart des innovations technologiques et des tendances de prix se forment précisément dans cette région.