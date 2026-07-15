L'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale d'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2026 après une victoire convaincante 2-0 contre la France lors de la demi-finale disputée à Dallas, aux États-Unis. Les champions d'Europe en titre ont dominé le match, confirmant une fois de plus leur statut de favoris. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dès la première mi-temps, l'Espagne a pris le contrôle du jeu. Après une faute de Lucas Digne sur Lamine Yamal dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty. Mikel Oyarzabal a transformé l'occasion pour ouvrir le score. Selon Goal.com, l'Espagne aurait pu alourdir le score dès la première période, mais la frappe de Fabian Ruiz a été contrée par la défense.

Le talent de Rodri et Pedro Porro

En seconde période, l'Espagne n'a pas relâché la pression. Après une superbe combinaison entre Pedro Porro et Dani Olmo, le défenseur a trompé Mike Maignan pour porter le score à 2-0. Ce but a pratiquement scellé le sort du match et porté un coup dur au moral des Français.

Lamine Yamal s'est illustré à plusieurs reprises et a même réussi à marquer un troisième but. Cependant, le système VAR a confirmé que le but du jeune prodige était hors-jeu. Malgré cela, le jeu offensif de l'Espagne envoie un signal fort aux autres demi-finalistes comme l'Angleterre et l'Argentine.

La faiblesse de la France et Mbappé

L'équipe de France a tenté de revenir dans le match, mais ses attaques sont restées stériles. Bien que le leader de l'équipe, Kylian Mbappé, ait tenté plusieurs tirs, la précision a fait défaut. La défense espagnole et le gardien Unai Simon n'ont laissé pratiquement aucune chance à l'adversaire.

Au milieu de terrain, Rodri a dirigé le jeu en véritable leader. Ses passes précises et sa capacité à briser les attaques adverses ont assuré la domination globale de l'Espagne. La France, quant à elle, a montré qu'elle était loin de sa meilleure forme tout au long du match et a dû quitter le tournoi.

Désormais, l'Espagne affrontera l'Angleterre ou l'Argentine en finale. Si la « Roja » maintient ce rythme, elle a toutes les chances de conquérir non seulement le trône européen, mais aussi le trône mondial.