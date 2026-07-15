Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Espagne

En demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 L'Espagne a battu la France sur le score de 2-0 et s'est qualifiée pour la finale. Les notes des joueurs ont été publiées après la rencontre.

Côté espagnol, la meilleure note a été attribuée à Marc Cucurella avec 7,6. Pedro Porro a également obtenu 7,6. Lamine Yamal a reçu 6,3, Rodri 7,2 et Pau Cubarsí 7,4.

Notes des joueurs espagnols :

• Unai Simón — 7,3

• Marc Cucurella — 7,6

• Aymeric Laporte — 6,9

• Pau Cubarsí — 7,4

• Pedro Porro — 7,6

• Fabián Ruiz — 7,2

• Rodri — 7,2

• Álex Baena — 6,1

• Dani Olmo — 7,3

• Mikel Oyarzabal — 6,7

• Lamine Yamal — 6,3

Notes des remplaçants espagnols :

• Ferran Torres — 6,7

• Mikel Merino — 6,8

• Pedri — 6,5

• Marcos Llorente — non noté

• Nico Williams — non noté

Côté français, la meilleure note a été attribuée à Adrien Rabiot avec 6,9. Dembélé a obtenu 6,5, tandis que Barcola et Olise ont reçu 6,4.

Notes des joueurs français :

• Mike Maignan — 5,5

• Lucas Digne — 5,4

• Bradley Barcola — 6,4

• Adrien Rabiot — 6,9

• William Saliba — 6,0

• Dayot Upamecano — 5,7

• Aurélien Tchouaméni — 6,6

• Jules Koundé — 6,2

• Ousmane Dembélé — 6,5

• Michael Olise — 6,4

• Kylian Mbappé — 5,7

Notes des remplaçants français :

• Malo Gusto Lacroix — 6,6

• Manu Koné — 5,6

• Désiré Doué — 6,8

• Rayan Cherki — 6,7

• Théo Hernandez — 6,3

Globalement, la défense et le milieu de terrain espagnols ont été les plus performants. Pour la France, Rabiot a été le joueur le mieux noté.