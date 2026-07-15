Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Espagne

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Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Espagne

En demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 L'Espagne a battu la France sur le score de 2-0 et s'est qualifiée pour la finale. Les notes des joueurs ont été publiées après la rencontre.

Côté espagnol, la meilleure note a été attribuée à Marc Cucurella avec 7,6. Pedro Porro a également obtenu 7,6. Lamine Yamal a reçu 6,3, Rodri 7,2 et Pau Cubarsí 7,4.

Notes des joueurs espagnols :

• Unai Simón — 7,3
• Marc Cucurella — 7,6
• Aymeric Laporte — 6,9
• Pau Cubarsí — 7,4
• Pedro Porro — 7,6
• Fabián Ruiz — 7,2
• Rodri — 7,2
• Álex Baena — 6,1
• Dani Olmo — 7,3
• Mikel Oyarzabal — 6,7
• Lamine Yamal — 6,3

Notes des remplaçants espagnols :

• Ferran Torres — 6,7
• Mikel Merino — 6,8
• Pedri — 6,5
• Marcos Llorente — non noté
• Nico Williams — non noté

Côté français, la meilleure note a été attribuée à Adrien Rabiot avec 6,9. Dembélé a obtenu 6,5, tandis que Barcola et Olise ont reçu 6,4.

Notes des joueurs français :

• Mike Maignan — 5,5
• Lucas Digne — 5,4
• Bradley Barcola — 6,4
• Adrien Rabiot — 6,9
William Saliba — 6,0
• Dayot Upamecano — 5,7
• Aurélien Tchouaméni — 6,6
• Jules Koundé — 6,2
• Ousmane Dembélé — 6,5
• Michael Olise — 6,4
Kylian Mbappé — 5,7

Notes des remplaçants français :

• Malo Gusto Lacroix — 6,6
• Manu Koné — 5,6
• Désiré Doué — 6,8
• Rayan Cherki — 6,7
• Théo Hernandez — 6,3

Globalement, la défense et le milieu de terrain espagnols ont été les plus performants. Pour la France, Rabiot a été le joueur le mieux noté.

ИспанияФранцияМарк КукурельяPedro PorroЛамин ЯмалАдриен Рабьо
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Nodirbek Razzokov
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