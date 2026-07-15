Une nouvelle ère pour le projet SpaceX Starship : la voie est ouverte vers les premiers vols orbitaux complets

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, a franchi une étape cruciale dans la préparation de son système Starship, le vaisseau spatial le plus grand et le plus puissant au monde, pour des vols orbitaux complets. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a publié le projet d'évaluation environnementale nécessaire à l'expansion des opérations de Starship. Ce document réglemente les processus liés au retour du vaisseau depuis l'orbite et à son atterrissage en divers points de la Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau projet de licence examine officiellement pour la première fois le retour du vaisseau après un vol orbital complet. Jusqu'à présent, tous les tests effectués, y compris les vols très médiatisés, avaient un statut suborbital. Désormais, SpaceX devrait être en mesure d'effectuer des lancements et de récupérer ses vaisseaux non seulement depuis le site de Starbase au Texas, mais aussi depuis le Kennedy Space Center en Floride.

Stratégie d'atterrissage et mesures de sécurité

Le document prévoit plusieurs scénarios pour le retour du vaisseau. Si le Starship ne peut pas être récupéré par la tour « Mechazilla » au Texas, il sera dirigé vers une zone de secours dans le nord de l'océan Pacifique. Il est également prévu d'étendre les zones d'atterrissage existantes près des côtes du Chili et dans la partie centrale de l'océan Pacifique. Toutes ces mesures sont prévues pour la période allant jusqu'en 2030.

Les experts de la FAA ont calculé les dommages environnementaux potentiels sur la base des scénarios les plus conservateurs. Pour chaque zone, ils ont analysé 25 cas de désintégration du vaisseau lors de la rentrée atmosphérique, 25 amerrissages contrôlés et 20 cas d'explosion (par exemple, lors d'un impact avec l'eau). Les analyses montrent que, si les mesures établies sont respectées, aucun dommage significatif ne sera causé à la nature.

Écologie et protection de la faune marine

Afin de préserver la faune marine, la création de zones tampons spéciales est prévue. Selon ces dispositions, les points d'atterrissage doivent se situer à au moins 130 kilomètres des côtes. Les mesures suivantes seront également mises en œuvre :

Inspection préalable des zones d'atterrissage à l'aide d'avions et de drones ;

Limitation de la vitesse des navires de surveillance en cas de détection de baleines ou d'autres animaux marins ;

Surveillance constante du niveau de pollution de l'eau par le méthane et les fluides hydrauliques.

Selon les experts, la probabilité que des débris du vaisseau frappent directement des animaux est très faible. Les bangs soniques et l'impact des résidus de carburant dans l'eau ne devraient pas non plus être catastrophiques pour l'écosystème.

Aviation et projets futurs

Les vols de Starship auront également un impact sur le trafic aérien. Lors des atterrissages au Texas, plus de 90 couloirs aériens à haute altitude dans l'ouest des États-Unis pourraient être temporairement fermés. Aux heures de pointe, cette restriction pourrait affecter les itinéraires de jusqu'à 600 avions commerciaux par heure. Pour une opération unique, l'espace aérien sera fermé pendant environ 30 minutes, ce qui nécessitera de modifier l'itinéraire de 6 600 vols par an en moyenne.

Actuellement, SpaceX termine les tests de la deuxième version du Starship. Ce projet est vital pour le déploiement futur des satellites Starlink, le ravitaillement en orbite et les missions lunaires dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Selon les données de l'entreprise, le prochain test, le 13e vol du système Starship, pourrait avoir lieu dès le 16 juillet de cette année.