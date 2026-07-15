Publicités supprimées dans la recherche Windows 11 : Microsoft déploie une nouvelle mise à jour

·22·Technologie
Publicités supprimées dans la recherche Windows 11 : Microsoft déploie une nouvelle mise à jour

Microsoft a franchi une étape importante dans l'amélioration du système d'exploitation Windows 11. Les blocs publicitaires et les offres commerciales inutiles dans la barre de recherche, qui ont suscité les plaintes de nombreux utilisateurs, ont été entièrement supprimés dans la nouvelle mise à jour. Ce changement vise à rendre la fonction de recherche interne du système plus propre et plus efficace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le système de recherche remanié est actuellement disponible pour les participants au programme Windows Insider. Cette mise à jour promet non seulement une clarté visuelle, mais aussi des performances techniques beaucoup plus rapides. En optimisant les algorithmes de recherche, les ingénieurs de Microsoft ont réussi à réduire considérablement le temps de réponse aux requêtes des utilisateurs.

Principaux changements et améliorations du système

Dans cette nouvelle mise à jour, Microsoft s'est concentré sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, les résultats de recherche sont désormais générés avec beaucoup plus de précision. Le contenu sponsorisé, qui apparaissait fréquemment dans les versions précédentes et distrayait l'utilisateur, appartient désormais au passé. Cela facilite la recherche de fichiers ou d'applications nécessaires pendant le travail.

L'interface de recherche a également été légèrement modernisée. Les experts de Microsoft soulignent que les améliorations ont été apportées dans tous les domaines, du bon fonctionnement du système de recherche à la suppression des éléments superflus. Il s'agit d'une nouvelle très importante pour les utilisateurs de Windows 11, car les charges inutiles et les publicités dans le système entraînaient souvent une consommation de trafic Internet et de ressources CPU.

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement en phase de test, elle devrait être déployée mondialement pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir. L'entreprise prévoit d'étudier les commentaires des utilisateurs pour rendre la version finale encore plus stable.

Dans l'ensemble, Microsoft mène récemment une politique visant à simplifier l'interface de Windows 11 et à la débarrasser des « bruits » inutiles. La suppression des publicités contribuera à accroître la confiance des utilisateurs envers la marque et à améliorer l'expérience avec le système d'exploitation. La mise à jour apparaîtra bientôt automatiquement sur les ordinateurs de toutes les régions.

MicrosoftWindows 11Mise à jourTechnologieSystème d'exploitation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le nouveau modèle GPT-5.6 Sol d'OpenAI supprime les fichiers des utilisateursLe nouveau modèle GPT-5.6 Sol d'OpenAI supprime les fichiers des utilisateursAujourd'hui, 02:59Une nouvelle ère pour le projet SpaceX Starship : la voie est ouverte vers les premiers vols orbitaux completsUne nouvelle ère pour le projet SpaceX Starship : la voie est ouverte vers les premiers vols orbitaux completsAujourd'hui, 02:54Elon Musk promet de supprimer toutes les données suite à une fuite d'informations confidentielles des utilisateursElon Musk promet de supprimer toutes les données suite à une fuite d'informations confidentielles des utilisateursAujourd'hui, 01:50Le fondateur de Hinge abandonne les applications de rencontre pour créer un nouveau service d'IALe fondateur de Hinge abandonne les applications de rencontre pour créer un nouveau service d'IAAujourd'hui, 01:24Samsung reprend la tête du marché mondial des smartphonesSamsung reprend la tête du marché mondial des smartphonesAujourd'hui, 01:22Intel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interneIntel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interneAujourd'hui, 00:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre