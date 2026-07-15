Publicités supprimées dans la recherche Windows 11 : Microsoft déploie une nouvelle mise à jour

Microsoft a franchi une étape importante dans l'amélioration du système d'exploitation Windows 11. Les blocs publicitaires et les offres commerciales inutiles dans la barre de recherche, qui ont suscité les plaintes de nombreux utilisateurs, ont été entièrement supprimés dans la nouvelle mise à jour. Ce changement vise à rendre la fonction de recherche interne du système plus propre et plus efficace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le système de recherche remanié est actuellement disponible pour les participants au programme Windows Insider. Cette mise à jour promet non seulement une clarté visuelle, mais aussi des performances techniques beaucoup plus rapides. En optimisant les algorithmes de recherche, les ingénieurs de Microsoft ont réussi à réduire considérablement le temps de réponse aux requêtes des utilisateurs.

Principaux changements et améliorations du système

Dans cette nouvelle mise à jour, Microsoft s'est concentré sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, les résultats de recherche sont désormais générés avec beaucoup plus de précision. Le contenu sponsorisé, qui apparaissait fréquemment dans les versions précédentes et distrayait l'utilisateur, appartient désormais au passé. Cela facilite la recherche de fichiers ou d'applications nécessaires pendant le travail.

L'interface de recherche a également été légèrement modernisée. Les experts de Microsoft soulignent que les améliorations ont été apportées dans tous les domaines, du bon fonctionnement du système de recherche à la suppression des éléments superflus. Il s'agit d'une nouvelle très importante pour les utilisateurs de Windows 11, car les charges inutiles et les publicités dans le système entraînaient souvent une consommation de trafic Internet et de ressources CPU.

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement en phase de test, elle devrait être déployée mondialement pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir. L'entreprise prévoit d'étudier les commentaires des utilisateurs pour rendre la version finale encore plus stable.

Dans l'ensemble, Microsoft mène récemment une politique visant à simplifier l'interface de Windows 11 et à la débarrasser des « bruits » inutiles. La suppression des publicités contribuera à accroître la confiance des utilisateurs envers la marque et à améliorer l'expérience avec le système d'exploitation. La mise à jour apparaîtra bientôt automatiquement sur les ordinateurs de toutes les régions.