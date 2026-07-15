Inquiétude pour Arsenal et l'équipe de France : William Saliba pourrait passer sur le billard

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Inquiétude pour Arsenal et l'équipe de France : William Saliba pourrait passer sur le billard

Le défenseur de l'équipe de France et du club londonien d'Arsenal, William Saliba, a subi une grave blessure lors de la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne. L'état du joueur, contraint de quitter le terrain en cours de match, suscite de vives inquiétudes non seulement pour l'équipe nationale, mais aussi pour son club. La rencontre, qui s'est soldée par une victoire 2-0 de l'Espagne, a marqué la fin du tournoi pour les Français. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors qu'il courait avec le ballon sans aucun contact, Saliba s'est effondré sur le terrain et a immédiatement demandé à être remplacé. Selon le Daily Mail, le défenseur a déclaré à ses coéquipiers en quittant la pelouse : "Mon dos est fini, mon dos a lâché". Il a été remplacé par Maxence Lacroix, mais ce changement n'a pas suffi à sauver la défense française.

Selon les informations relayées par L'Equipe, le joueur évoluait avec des douleurs chroniques au dos depuis plusieurs mois. La situation s'étant aggravée, les spéculations sur la nécessité d'une intervention chirurgicale avant la nouvelle saison se multiplient. La direction d'Arsenal surveille de près la santé du joueur avant les échéances cruciales du mois d'août.

Blessure chronique et signes de fatigue

William Saliba a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal la saison dernière, incluant une finale de Ligue des Champions éprouvante de 120 minutes. Le joueur lui-même avait admis lors d'une interview durant la phase de groupes de la Coupe du Monde qu'il n'était pas à 100 %. "Je joue avec des petites douleurs depuis plusieurs mois. J'ai serré les dents en raison de l'importance de la Ligue des Champions et de la Premier League", avait confié le défenseur.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, avait balayé les inquiétudes concernant l'état physique de Saliba avant le tournoi, assurant que tout allait bien. Cependant, la sortie prématurée du joueur en demi-finale soulève des questions sur les décisions du coach et sur les limites physiques du joueur. À son retour à Londres, il passera des examens médicaux approfondis.

Si l'opération est confirmée, Arsenal pourrait faire face à une crise défensive majeure. Selon Goal.com, il est presque certain que Saliba manquera le Community Shield le 16 août. Il est également fort probable qu'il ne puisse pas aider son équipe lors des premières journées de Premier League. L'absence du défenseur central titulaire serait un coup dur pour les hommes de Mikel Arteta dans la course au titre.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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