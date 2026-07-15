17e jour de grève de la faim : un célèbre militant appelle à la démission du ministre de l'Éducation

·21·Monde
17e jour de grève de la faim : un célèbre militant appelle à la démission du ministre de l'Éducation

L'Indien Sonam Wangchuk, militant social et ingénieur renommé, entame son 17e jour de grève de la faim au centre de Delhi. Son état de santé se dégrade rapidement. Le militant exige la démission du ministre de l'Éducation du pays, Dharmendra Pradhan. C'est ce qu'a rapporté The Independent .

Wangchuk soutient les jeunes qui manifestent après le scandale des fuites de sujets d'examen survenu en mai. Cet incident a touché des millions d'étudiants et intensifié les protestations contre le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

La manifestation est organisée par le Cockroach Janta Party (CJP) — le « Parti populaire des cafards », fondé par Abhijit Dipke, âgé de 30 ans. Le mouvement est devenu viral sur Instagram, rassemblant 22 millions d'abonnés en quelques jours.

Wangchuk, âgé de 59 ans, poursuit sa grève sur la place Jantar Mantar à Delhi. Selon Reuters, il est trop affaibli pour parler. Le CJP a indiqué qu'au 14 juillet, il avait perdu 8,5 kilogrammes. Le 13 juillet, l'un des participants a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital.

Le ministre Dharmendra Pradhan et les responsables gouvernementaux n'ont pas encore commenté cette affaire.

Sonam Wangchuk est également connu pour avoir inspiré le personnage principal d'un célèbre film de Bollywood. Les leaders de l'opposition soulignent que sa vie est en danger et l'appellent à mettre fin à sa grève de la faim.

Le chômage des jeunes et les irrégularités lors des examens sont d'autres causes de la protestation. Après la fuite des sujets sur Internet, les examens d'entrée dans les facultés de médecine, auxquels ont participé 2,3 millions de candidats, ont été annulés puis reprogrammés.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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