Tension entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : Sir Geoff Hurst défend la jeune star

Sir Geoff Hurst, héros de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1966, a soutenu la réponse cinglante du milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, aux critiques de l'entraîneur Thomas Tuchel. Cette situation, survenue après la victoire en quart de finale contre la Norvège, est au centre de l'attention du football anglais. Hurst a salué la confiance en soi du jeune joueur, y voyant un signe de bonne santé au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le fait est que Thomas Tuchel, malgré la victoire en quart de finale, avait exprimé son mécontentement quant à la performance globale de l'équipe, soulignant que les joueurs n'avaient pas évolué à leur niveau habituel. En réponse, Jude Bellingham a réagi de manière brève et concise : « et alors ? » (whatever). Selon Goal.com, la légende de 84 ans, Geoff Hurst, n'a pas caché avoir apprécié cette répartie de la jeune star.

« Les commentaires de Tuchel sur le fait que l'équipe n'est pas à son meilleur niveau sont intéressants, mais la réponse de Bellingham m'a vraiment fait rire. J'aime ce genre de caractère, c'était une excellente réaction », a déclaré Hurst dans une interview au journal The Mirror. Selon lui, une telle confiance pourrait offrir à l'Angleterre le titre tant attendu.

Vers un résultat historique

L'équipe d'Angleterre se prépare à affronter l'Argentine en demi-finale. Geoff Hurst, tout en louant le potentiel de l'effectif actuel, croit fermement que l'équipe dirigée par Thomas Tuchel peut devenir championne du monde. Selon lui, les quatre demi-finalistes sont exactement les équipes les plus fortes prédites par les experts.

Parallèlement, Hurst a souligné une statistique importante : jusqu'à présent, aucune équipe nationale n'a remporté la Coupe du Monde avec un entraîneur étranger. Si Thomas Tuchel réussit cette mission, il rejoindra Sir Alf Ramsey, l'architecte du succès d'il y a 60 ans, dans l'histoire du football anglais. Hurst ne doute pas de la capacité de l'entraîneur allemand à analyser ses adversaires.

Hurst souligne que l'aspect le plus important de l'équipe d'Angleterre actuelle est l'esprit d'équipe. Il a noté des similitudes entre l'équipe victorieuse de 1966 et la génération actuelle. « Tuchel parle de l'équipe, et c'est le facteur le plus important pour gagner dans n'importe quel domaine de la vie, surtout dans le football. Ils agissent comme un seul homme », a ajouté l'ancien joueur légendaire.

Après une saison réussie au Real Madrid, le fait que Bellingham prenne également le leadership en équipe nationale suscite de grands espoirs chez les supporters anglais. Ce petit désaccord entre l'entraîneur et le joueur, selon Hurst, servira à renforcer encore plus la cohésion de l'équipe. Désormais, toute l'attention est tournée vers le match décisif contre l'Argentine.