L'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde

En demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Espagne a battu la France sur le score de 2-0 et s'est qualifiée pour la finale.

Lors de la rencontre disputée au stade d'Arlington à Dallas, l'Espagne a inscrit ses deux buts dans le temps réglementaire. À la 22e minute, Mikel Oyarzabal a ouvert le score. À la 58e minute, Pedro Porro a marqué le deuxième but, consolidant l'avantage des Espagnols.

La France a tenté plus de tirs au cours du match. L'équipe a effectué 14 tentatives, dont 4 cadrées. L'Espagne a enregistré 10 tirs, dont 2 cadrés.

Il n'y a pas eu de grande différence dans la possession de balle. L'Espagne a eu la possession pendant 51 % du temps, contre 49 % pour la France. Les Espagnols ont été supérieurs en nombre de passes : 487 passes. La France a effectué 407 passes.

La France a dominé les corners avec un score de 7-1, mais n'a pas réussi à marquer. L'Espagne, quant à elle, a su exploiter efficacement ses occasions.

Ainsi, l'Espagne accède à la finale de la Coupe du Monde. La France termine son parcours dans la compétition en demi-finale.