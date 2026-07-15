Les rêves de l'équipe de France de conquérir une nouvelle Coupe du Monde ont pris fin en demi-finale. Les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 0-2 face à l'Espagne, manquant ainsi l'occasion d'atteindre une troisième finale consécutive. Cette défaite est un coup dur non seulement pour l'équipe, mais aussi pour nombre de ses stars. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le fait que la France n'ait pas réussi à cadrer le moindre tir durant les 80 premières minutes a mis en évidence les problèmes offensifs de l'équipe. Selon Goal.com, des stars mondiales comme Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé ont été totalement neutralisées par les défenseurs espagnols. Tout au long du match, les « Bleus » n'ont jamais trouvé leur rythme, impuissants face à la discipline tactique de leur adversaire.

Au milieu de la première mi-temps, une erreur du défenseur Lucas Digne a fait basculer le match. Il a commis une faute sur Lamine Yamal dans la surface de réparation, et Mikel Oyarzabal a transformé le penalty accordé par l'arbitre pour ouvrir le score. C'était la première fois que la France se retrouvait menée au score dans ce tournoi.

La domination de l'Espagne et l'impuissance de la France

La situation ne s'est pas améliorée en seconde période. L'équipe d'Espagne était prête à repousser chaque offensive. Le trio composé de Dani Olmo, Lamine Yamal et Oyarzabal a constamment mis la défense française en danger. Vers la 60e minute, l'Espagne a inscrit un deuxième but pour sceller sa victoire. Après une passe décisive de Dani Olmo, Porro a trouvé le chemin des filets.

Cette défaite pourrait marquer la fin de la longue et fructueuse carrière de Didier Deschamps à la tête de l'équipe nationale. Le sélectionneur n'a pas réussi à mener son équipe en finale pour la troisième fois consécutive, ce qui constitue une immense déception pour le football français. La star de l'équipe, Kylian Mbappé, n'a pas été à la hauteur des attentes et n'a pas pu sauver son équipe dans ce moment critique.

Ce résultat a également surpris les fans de football, car beaucoup considéraient la France comme le grand favori du tournoi. De son côté, l'Espagne, sous la direction de Luis de la Fuente, a décroché sa place en finale grâce à une performance exemplaire. Désormais, la « Roja » se prépare pour le match décisif pour le titre mondial.