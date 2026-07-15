Attention : des copies contrefaites extrêmement dangereuses du SSD Samsung 870 EVO ont été détectées

Sur le marché mondial de la technologie, des copies contrefaites de haute qualité des SSD Samsung 870 EVO ont commencé à circuler. Ces appareils sont presque impossibles à distinguer du produit original par leur apparence, leur emballage et même leur reconnaissance par le système. Le plus dangereux est que le système d'exploitation Windows et les logiciels de test populaires ne parviennent pas à détecter cette fraude immédiatement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les fraudeurs ont mis en vente un appareil présenté comme un Samsung 870 EVO de 2 TB, alors que sa mémoire interne n'est en réalité que de 120 GB. Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, le système le reconnaît effectivement comme un SSD SATA de 2 TB. Même les tests de vitesse effectués via le logiciel CrystalDiskMark induisent l'utilisateur en erreur, affichant des résultats typiques pour une interface SATA : 492 MB/s en lecture et 467 MB/s en écriture.

Comment la fraude a-t-elle été découverte ?

La véritable nature de ce SSD a été révélée lors d'un test approfondi effectué avec le logiciel H2testw. Lorsque le processus d'écriture sur l'appareil a atteint environ 117 227 MB (soit environ 120 GB), la vitesse d'écriture est tombée brusquement à zéro et le test s'est arrêté. Après le redémarrage de l'ordinateur, le disque n'était plus reconnu par le système et toutes les données écrites ont été perdues.

De tels appareils contrefaits présentent un risque sérieux pour l'utilisateur. Tant que le volume des fichiers écrits ne dépasse pas 120 GB, l'utilisateur peut ignorer qu'il possède un produit contrefait. Cependant, une fois cette limite dépassée, la perte irrécupérable ou la corruption de tous les documents, photos et vidéos importants est garantie.

Différences dans la structure interne

Lors du démontage de l'appareil, il a été constaté qu'il ne contenait aucun composant appartenant à Samsung. Le modèle original Samsung 870 EVO dispose du contrôleur propre à l'entreprise, de puces de mémoire NAND de la marque et d'un cache DRAM dédié. La copie contrefaite, quant à elle, est équipée de :

Un contrôleur Realtek RM1135T ;

Deux puces de mémoire flash inconnues sans aucune marque ;

Une absence totale de cache mémoire DRAM.

En réalité, les fraudeurs ont réussi à faire passer un SSD bon marché de 120 GB pour un modèle de 2 TB via un logiciel (firmware) modifié. Étant donné que les périphériques de stockage de la marque Samsung sont très populaires sur le marché, il est conseillé aux consommateurs d'acheter uniquement auprès de revendeurs agréés et de se méfier des prix anormalement bas.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation est observée dans le monde de la technologie, mais la qualité croissante des contrefaçons est préoccupante. Désormais, non seulement l'apparence, mais aussi les indicateurs logiciels sont falsifiés, ce qui rend la distinction entre un vrai et un faux SSD encore plus difficile pour l'acheteur moyen.