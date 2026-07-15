Rodri mécontent de l'arbitrage après le match entre la France et l'Espagne

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a exprimé son mécontentement après le match contre la France, affirmant que les arbitres ignorent certaines fautes commises sur Lamine Yamal.

Le joueur a souligné que l'Espagne a tenté de neutraliser l'adversaire et d'imposer son propre jeu lors de la rencontre.

« Nous devions neutraliser l'adversaire et leur imposer notre football. L'équipe a très bien joué, surtout sans ballon. Les remplaçants qui sont entrés en jeu ont également été incroyables », a déclaré Rodri.

Il a ajouté qu'il était satisfait de sa propre performance. Selon Rodri, le match a été disputé contre un adversaire physiquement fort et l'effort de chaque joueur a été crucial pour la victoire.

« Je suis très satisfait. Le match a été très difficile. Nous avons eu besoin de la force de chacun. Nous avons joué contre une équipe physiquement très forte. C'était un match très complet », a-t-il déclaré.

Rodri a évoqué spécifiquement les fautes commises sur Lamine Yamal. Selon lui, l'Espagne est confrontée à cette situation pour le troisième match consécutif.

« Cela fait trois matchs de suite que nous vivons cela. Il s'agit de plus de 10 à 15 fautes que les arbitres ne signalent pas. Si aucune mesure n'est prise, les défenseurs continueront d'agir ainsi. L'indifférence des arbitres est évidente, surtout aujourd'hui. Mais Lamine a quand même fait un match incroyable », a déclaré Rodri.

L'Espagne a battu la France et après s'être qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, le sujet des fautes commises sur Yamal est revenu au centre des discussions.