Conflit entre Mason Greenwood et l'Atlético de Madrid : Le joueur n'a pas répondu à Simeone

Le transfert de l'attaquant anglais Mason Greenwood vers la Turquie a été marqué par des tensions inattendues. Le club espagnol de l'Atlético de Madrid a renoncé au joueur à la dernière minute. La raison invoquée serait le manque de professionnalisme du joueur lors des négociations et son mépris envers les représentants du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ESPN, la direction de l'Atlético de Madrid et l'entraîneur Diego Simeone voyaient en Greenwood le successeur idéal d'Antoine Griezmann. Cependant, à l'approche de la finalisation du transfert, le joueur et son entourage ont soudainement cessé de répondre. Cette situation a provoqué la colère des dirigeants madrilènes.

Les appels de Simeone sont restés sans réponse

Selon certaines informations, Diego Simeone a appelé et envoyé des messages à plusieurs reprises pour discuter personnellement avec le joueur de son futur rôle au stade Metropolitano et de sa place dans les schémas tactiques. Cependant, Greenwood a ignoré ces tentatives pendant deux jours. Selon Goal.com, les « Colchoneros » ont interprété cela comme un manque de respect envers le club.

Les responsables de l'Atlético de Madrid ont conclu que l'attitude du joueur témoignait d'un manque d'enthousiasme pour jouer dans la capitale espagnole. Par conséquent, le club madrilène a décidé de retirer son offre de 45 millions d'euros et de se retirer de la course, ouvrant ainsi la voie au club turc de Fenerbahçe.

Le gros coup de Fenerbahçe

Le club stambouliote a officiellement annoncé la signature d'un contrat de quatre ans avec Greenwood. Le géant de la Süper Lig a trouvé un accord complet avec l'Olympique de Marseille sur le montant du transfert. Selon l'accord, Fenerbahçe versera les 39 millions d'euros du transfert en trois versements égaux sur trois ans.

Le joueur percevra un salaire net d'environ 7 à 8 millions d'euros par an en Turquie. Bien que l'offre globale de l'Atlético de Madrid ait été plus attractive financièrement, les représentants de Greenwood ont préféré les conditions personnelles proposées par le club turc. Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues avec Marseille la saison dernière, l'attaquant évoluera désormais sous les ordres de José Mourinho.

Avec ce transfert, la direction de Fenerbahçe vise à dépasser son rival principal, Galatasaray, pour remporter le titre. L'arrivée de Greenwood en Turquie a été célébrée en grande pompe par les supporters locaux, mais ses déboires avec l'Atlético de Madrid continuent de faire parler dans le monde du football.