Le gouvernement britannique a annoncé des mesures strictes pour protéger la santé mentale des mineurs et prévenir leur dépendance aux réseaux sociaux. Selon la nouvelle réglementation, un « couvre-feu » nocturne sera imposé aux adolescents de 16 et 17 ans pour l'utilisation des réseaux sociaux. Cette mesure vise à améliorer le sommeil des jeunes et à les protéger des effets négatifs des plateformes en ligne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations officielles, les réseaux sociaux seront désormais bloqués par défaut pour les utilisateurs de 16 et 17 ans entre 00h00 et 06h00. Cette restriction fait suite à la décision prise le mois dernier d'interdire totalement l'accès à certaines applications sociales aux enfants de moins de 16 ans. Les autorités britanniques cherchent ainsi à réguler la vie en ligne de la jeune génération.

Limitation des fonctionnalités addictives

Les nouvelles règles ne se limitent pas à une restriction horaire. Les fonctionnalités manipulatrices conçues pour retenir l'utilisateur plus longtemps sur les réseaux sociaux seront également désactivées. En particulier, la lecture automatique (auto-play) des vidéos ne sera pas activée par défaut pour les 16-17 ans. Cette mesure servira à réduire le temps passé par les adolescents à regarder du contenu pendant des heures.

Le gouvernement prévoit également de réglementer l'utilisation de chatbots basés sur l'AI comme ChatGPT. Pour les utilisateurs de moins de 18 ans, des rappels réguliers pour faire des pauses sur les plateformes en ligne deviendront obligatoires. Cet ensemble de mesures devrait jouer un rôle crucial dans la préservation de la santé mentale et physique des jeunes.

L'objectif principal du gouvernement : une génération en bonne santé

La ministre britannique de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, Liz Kendall, a exprimé son avis sur cette décision. Elle a souligné que, bien que les adolescents de plus de 16 ans aient acquis une plus grande indépendance, ils ont toujours besoin d'être protégés contre les fonctionnalités addictives et dangereuses du monde en ligne.

« Ces nouvelles mesures sont essentielles pour aider les jeunes à dormir suffisamment, à se concentrer sur leurs études et à passer plus de temps avec leur famille et leurs amis », déclare la ministre. Selon Ixbt.com, la Grande-Bretagne s'appuie sur l'expérience de l'Australie, qui a récemment adopté les lois les plus strictes au monde concernant la limitation des réseaux sociaux pour les adolescents.

L'impact des réseaux sociaux sur l'éducation et la santé des jeunes est également un sujet fréquemment débattu en Ouzbékistan. L'expérience britannique pourrait servir de modèle à l'avenir pour d'autres pays, y compris ceux d'Asie centrale, en matière de sécurité numérique et de protection de l'enfance. Pour l'instant, les géants technologiques travaillent sur les méthodes techniques pour mettre en œuvre ces nouvelles exigences.