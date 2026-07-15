Jude Bellingham et Harry Kane : qui prendra l'avantage dans la course au Ballon d'Or ?

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre Michael Owen a évoqué la place de Jude Bellingham dans le football mondial et sa future rivalité avec Harry Kane. Selon Owen, le milieu de terrain du Real Madrid exerce actuellement une influence comparable à celle de légendes comme Wayne Rooney et Paul Gascoigne. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans le cadre de la Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord, l'équipe d'Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales. Ils affronteront désormais l'Argentine de Lionel Messi pour une place en finale. Cette rencontre devrait être décisive non seulement pour le succès collectif, mais aussi pour la course aux distinctions individuelles, en particulier le Ballon d'Or.

Le leader d'une nouvelle génération

Jude Bellingham s'impose comme un véritable leader lors de ce tournoi. Il a réussi à marquer six buts en six matchs, dont un doublé contre le Mexique et la Norvège. Michael Owen a souligné que, malgré son jeune âge, il est devenu l'une des figures centrales d'un club géant comme le Real Madrid.

"Nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est encore jeune, mais il sait se montrer à la hauteur lors des grands tournois. Jouer au Real Madrid et y devenir une star n'est pas à la portée de tout le monde. Il est surprenant que certains aient douté de sa légitimité en équipe nationale par le passé. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs de classe mondiale, ce serait donc une erreur de se passer de lui", déclare Owen.

Une rivalité interne pour le Ballon d'Or

La lutte pour le Ballon d'Or entre les deux leaders de l'Angleterre, Jude Bellingham et Harry Kane, s'intensifie. Si l'Angleterre remporte la Coupe du Monde après 60 ans d'attente, il est fort probable que ce prestigieux trophée revienne à l'un de ces deux joueurs. Owen souligne que la polyvalence de Bellingham sur le terrain pourrait lui donner un avantage sur Kane.

L'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel sera sous pression lors du match contre l'Argentine. Lionel Messi affrontera les Anglais en match officiel pour la première fois de sa carrière, ce qui accroît encore l'importance de cette rencontre. Owen a appelé les joueurs anglais à élever leur niveau pour tenter de réitérer l'exploit de 1966.

L'ancien attaquant a également évoqué les échecs de sa propre "génération dorée". À l'époque, des stars comme David Beckham, Wayne Rooney et Owen étaient rentrés à la maison après les quarts de finale, stoppés notamment par Cristiano Ronaldo. L'effectif actuel, ayant tiré les leçons de ces erreurs, avance avec détermination vers la finale.