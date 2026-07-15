La Norvège éliminée en quarts de finale, mais accueillie en vainqueur à Oslo

L'équipe nationale de Norvège, arrêtée en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, a été accueillie en héros dans son pays. Des dizaines de milliers de fans ont envahi les rues d'Oslo, et le prince héritier Haakon a également assisté à la cérémonie.

Quarts de finale : pas une défaite, mais un résultat historique

L'équipe de Norvège a terminé son parcours en Coupe du Monde en quarts de finale. Cependant, dans le pays, ce résultat n'a pas été perçu comme une défaite, mais comme un grand pas en avant dans l'histoire du football national.

Les Scandinaves ont surpris le monde entier en battant le Brésil en phase à élimination directe. C'est précisément cette victoire qui a propulsé la participation de la Norvège au Mondial à un niveau historique.

Bien que l'élimination face à l'Angleterre en quarts de finale soit douloureuse, pour les supporters, l'équipe avait déjà accompli sa mission.

Des dizaines de milliers de fans réunis à Oslo

Le retour de l'équipe au pays a transformé Oslo en une véritable fête du football. Selon les sources, entre 90 000 et plus de 100 000 fans se sont rassemblés pour accueillir les joueurs.

C'est un chiffre énorme pour un pays à la population modeste. Les rues, les places et les abords du palais étaient remplis de supporters aux couleurs nationales.

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Le prince Haakon parmi les fans

Le prince héritier de Norvège, Haakon, a également participé à la cérémonie d'accueil. Il a partagé l'ambiance festive avec les supporters et les joueurs.

L'un des moments les plus mémorables a été le « Viking Row ». Ce geste est devenu un symbole spécial pour l'équipe de Norvège et ses fans tout au long du tournoi.

Si les joueurs se sont battus sur le terrain, les supporters ont insufflé un esprit « viking » depuis les tribunes. Lors de la cérémonie à Oslo, ce geste est devenu un symbole de fierté nationale.

La victoire sur le Brésil a tout changé

Le plus grand moment de la Norvège au Mondial a été la victoire contre le Brésil. Battre le quintuple champion du monde en phase à élimination directe est un événement majeur pour n'importe quelle équipe.

Pour la Norvège, ce résultat a pris une dimension encore plus grande, car le pays n'avait pas ressenti une telle attention mondiale dans le football depuis de nombreuses années.

C'est cette victoire qui a transformé l'équipe aux yeux des fans, passant de « l'équipe éliminée en quarts » à « la génération qui a écrit l'histoire ».

Pourquoi les fans étaient-ils si fiers ?

Le parcours de la Norvège au Mondial ne se mesure pas seulement aux résultats. L'équipe a su unir tout le pays autour du football.

Erling Haaland et ses coéquipiers se sont battus pour la victoire sur le terrain, et les fans ont vécu chaque match comme un grand événement national.

L'essentiel est ici : la Norvège est revenue sur la grande scène du football mondial. Et ce retour ne s'est pas fait en silence, mais avec beaucoup de bruit.

Le « Viking Row » est devenu le symbole du tournoi

Le mouvement « Viking Row » est devenu l'un des signes les plus reconnaissables des fans norvégiens lors de la Coupe du Monde 2026.

Ce geste incarne la force, l'unité et l'esprit scandinave. Lors du retour des joueurs, la même scène s'est répétée : les supporters, l'équipe nationale et le prince Haakon ont célébré le parcours historique de la Norvège au même rythme.

Parfois, dans le football, on peut rester dans la mémoire d'un pays sans remporter de trophée. La Norvège a écrit une telle histoire.

Une nouvelle étape pour l'équipe ?

Désormais, la question principale pour la Norvège est de savoir si ce succès sera un feu de paille ou le point de départ d'une nouvelle génération.

Le résultat au Mondial a donné une grande confiance à l'équipe. Les fans attendent désormais de la Norvège non plus seulement une participation, mais de grands objectifs.

C'est, d'un côté, une pression, et de l'autre, une immense opportunité.

La victoire après la défaite

La Norvège a terminé la Coupe du Monde 2026 en quarts de finale. Mais la cérémonie d'accueil à Oslo a montré une chose claire : pour le peuple, cette équipe n'est pas vaincue.

Ils ont battu le Brésil, uni tout le pays et fait entendre leur nom haut et fort lors de la Coupe du Monde.

Selon vous, la Norvège peut-elle atteindre une finale lors des prochains tournois majeurs avec cette génération ?