Lancement de HyperOS 3.3 basé sur Android 17 pour les smartphones Xiaomi

Le géant technologique chinois Xiaomi a commencé à déployer la version finale du firmware HyperOS 3.3, basé sur le système d'exploitation Android 17, pour ses derniers appareils phares. Cette mise à jour améliore non seulement la stabilité du système, mais sert également de base à la future interface majeure HyperOS 4 attendue pour la fin de l'année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la liste des changements publiée par le média Ximitime, le nouveau logiciel est initialement disponible pour les utilisateurs des modèles Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra dans les régions mondiale et européenne. Les propriétaires du smartphone Xiaomi 15T Pro ont également commencé à recevoir cette mise à jour, bien que le processus soit actuellement limité au canal de test Mi Pilot pour ce modèle.

Stabilité du système et sécurité

L'accent principal de la version HyperOS 3.3 est mis sur l'optimisation des performances du système. La mise à jour inclut les correctifs de sécurité de juin 2026, ce qui augmente considérablement le niveau de protection des appareils contre les cyberattaques. Bien qu'aucun changement visuel majeur ne soit visible dans l'interface utilisateur, l'architecture interne a été entièrement mise à jour.

Il est à noter que la taille du fichier à télécharger est très importante, atteignant environ 9,5 GB. Cette taille imposante s'explique par le fait que la mise à jour repose sur le tout nouveau système d'exploitation Android 17. Les utilisateurs en Ouzbékistan devraient également recevoir cette mise à jour progressivement dans les prochains jours, car l'entreprise déploie généralement les logiciels par étapes selon les régions.

Préparation aux futures mises à jour majeures

Selon les experts, la version HyperOS 3.3 joue un rôle de transition. Sa mission principale est d'adapter les appareils aux fonctionnalités étendues et aux capacités d'IA de HyperOS 4. Cela permettra aux utilisateurs de Xiaomi de bénéficier d'une interface plus intelligente et plus rapide à l'avenir.

Actuellement, la mise à jour est diffusée en nombre limité pour les propriétaires de Xiaomi 15T Pro. Une fois les tests terminés avec succès, tous les utilisateurs pourront télécharger le nouveau firmware via les paramètres de leur appareil. L'entreprise recommande aux utilisateurs de se connecter à un réseau Wi-Fi stable et de vérifier que la batterie est suffisamment chargée avant de lancer le téléchargement.