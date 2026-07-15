Nokia et NVIDIA créent la première plateforme de radiocommunication au monde basée sur l'IA

Un tournant majeur dans le monde des télécommunications : le finlandais Nokia, en partenariat avec NVIDIA, a dévoilé la première plateforme de radiocommunication commerciale au monde basée sur les technologies d'intelligence artificielle (AI). Cette innovation permet aux opérateurs d'augmenter considérablement le volume de données transmises via l'infrastructure existante, propulsant la qualité de la communication numérique mondiale vers un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet a été mis en œuvre seulement dix mois après l'annonce de la collaboration entre les deux géants. Il est à noter que, dans le cadre de cet accord, NVIDIA avait également acquis une partie des actions de Nokia. La nouvelle technologie permettra aux opérateurs de télécommunications de doubler le flux de données transmises sur la même bande de fréquences d'ici 2028.

Efficacité du réseau et pas vers la 6G

Selon les informations d'ixbt.com, les nouveaux équipements seront accessibles aux opérateurs à partir de l'année prochaine. Alors que l'efficacité de l'utilisation du spectre a actuellement augmenté de 20 %, ce chiffre devrait atteindre 50 % en 2025. Cela contribuera à une stabilisation significative de la vitesse de la communication mobile et de l'Internet.

La nouvelle technologie se compose de trois solutions matérielles et d'un logiciel spécialisé, aidant à « étendre la présence de l'intelligence artificielle dans le monde physique ». L'aspect le plus important est que le système est conforme à la norme Open RAN. Cela permettra aux opérateurs de passer à la norme 6G, qui n'est pas encore totalement définie, simplement par une mise à jour logicielle.

Justin Hotard, directeur général de Nokia, a souligné que l'utilisation efficace des bandes de fréquences coûteuses garantit un retour sur investissement plus rapide pour les opérateurs. Ceci est particulièrement crucial pour les marchés où la consommation d'Internet mobile croît rapidement, car une utilisation maximale des ressources existantes réduit les coûts.

Ne se limitant pas à la vente de matériel, Nokia transforme également son modèle économique. L'entreprise prévoit d'offrir des capacités logicielles étendues via un modèle d'abonnement (subscription). Cela permettra de maintenir les réseaux constamment à jour avec les derniers algorithmes d'AI.

Cette avancée technologique issue de cette collaboration améliore non seulement la qualité de la communication, mais renforce également la position des puces NVIDIA dans le secteur des télécommunications. À l'avenir, la transmission de gros volumes de données via les smartphones et autres gadgets devrait devenir moins chère et plus rapide.