Le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et de Manchester City, Rodri, a exprimé son mécontentement concernant le niveau de l'arbitrage après la demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. Le joueur expérimenté a souligné que la jeune star de l'équipe, Lamine Yamal, est régulièrement victime de traitements brutaux de la part des défenseurs adverses, mais que les arbitres ignorent ces faits. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que l'équipe d'Espagne ait battu la France 2-0 pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde 2026, Rodri a soulevé de sérieux problèmes après le match au lieu de se réjouir. Selon lui, l'arbitre salvadorien Ivan Barton n'a pas sanctionné les nombreuses fautes commises sur le prodige du FC Barcelone, ce qui permet aux adversaires de jouer de manière plus agressive contre le jeune talent.

Décisions arbitrales incompréhensibles

Dans son interview d'après-match, Rodri a souligné que les décisions de l'arbitre n'étaient pas conformes à l'esprit du jeu. Selon Goal.com, les statistiques de la rencontre indiquent qu'une seule faute a été sifflée contre Yamal. Cependant, Rodri affirme que ce chiffre est loin de la réalité.

"C'est le troisième match consécutif où nous sommes confrontés à cette situation. Je comprends que tous les contacts ne sont pas des fautes, mais il s'agit du fait que le gamin a été mis à terre 10 ou 15 fois, avec des coups portés sur les jambes. Les arbitres doivent arrêter cela, sinon les défenseurs continueront de la même manière. Aujourd'hui, la négligence de l'arbitre à ce sujet était évidente", a déclaré le capitaine de l'équipe d'Espagne.

Il est intéressant de noter que la seule faute officielle du match a conduit à un penalty à la 22e minute, transformé par Mikel Oyarzabal. Cette situation a provoqué les protestations du sélectionneur français Didier Deschamps, qui a également remis en question le niveau de l'arbitrage.

Le rôle de Yamal dans le succès de l'équipe

Malgré les controverses liées à l'arbitrage, Rodri a salué les performances de Lamine Yamal sur le terrain. L'ailier, qui a fêté ses 19 ans la veille de la demi-finale, a accompli un travail considérable non seulement en attaque, mais aussi dans ses tâches défensives. Sa discipline tactique a joué un rôle crucial, notamment pour stopper Kylian Mbappé et les attaques dangereuses des Français.

Dans une interview accordée à la chaîne TVE, Rodri a souligné la progression professionnelle du jeune joueur : "Lamine Yamal a fait un match fantastique. Surtout dans ses déplacements sans ballon, il a été sensationnel et nous a beaucoup aidés". Bien qu'il n'ait marqué qu'un seul but durant le tournoi, le coefficient d'efficacité de Yamal sur le terrain a été l'un des facteurs décisifs de la qualification de l'Espagne pour la finale.

L'équipe d'Espagne se prépare désormais pour le match décisif pour le titre mondial. La sortie médiatique de Rodri est considérée comme une étape stratégique visant à attirer l'attention des arbitres sur la protection des jeunes stars contre les blessures avant la finale.