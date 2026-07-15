Le héros dans l'ombre de Jude Bellingham et Harry Kane : le nouveau moteur de l'Angleterre

Alors que la Coupe du Monde 2026 entre dans ses phases décisives, l'attention portée au parcours de l'Angleterre jusqu'en demi-finale se concentre sur des stars comme Jude Bellingham et Harry Kane. Cependant, selon les experts, le succès de l'équipe repose également sur des joueurs qui échappent aux médias mais abattent un travail colossal sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La star du Real Madrid, Jude Bellingham, et le buteur du Bayern Munich, Harry Kane, ont inscrit six buts chacun pour mener l'équipe en demi-finale. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien défenseur de l'Angleterre, Gary Pallister, a mis en avant Elliot Anderson comme le « héros invisible » qui crée les conditions idéales pour que ces stars brillent. Il souligne que la nouvelle recrue de Manchester City fait preuve d'une éthique de travail exemplaire au milieu de terrain.

Une nouvelle force dans l'entrejeu

Elliot Anderson, avec une valeur de transfert actuelle de 116 millions de livres sterling, a consolidé sa place non seulement en club mais aussi en sélection. Son jeu fiable dans la zone défensive, sa précision dans la récupération et l'organisation du jeu se sont avérés vitaux pour l'équipe de Thomas Tuchel. Selon Pallister, c'est précisément le fait qu'Anderson accepte de faire le « sale boulot » qui permet à Bellingham et Kane d'évoluer avec plus de liberté.

« C'est probablement Anderson. Il a scellé son avenir en signant à Manchester City. Son acharnement lors des matchs contre le Mexique et d'autres rencontres, ainsi que son activité dans les duels, m'ont impressionné. Accomplir un tel volume de travail dans des conditions d'altitude, d'humidité élevée et de chaleur intense n'est pas à la portée de tout le monde », déclare Gary Pallister.

L'Angleterre affrontera le champion du monde en titre, l'Argentine, en demi-finale. Les Sud-Américains, menés par Lionel Messi, ne comptent pas céder leur titre facilement. Dans des matchs à haute pression, outre le talent des numéros 9 et 10, la contribution de joueurs endurants comme Anderson pourrait devenir le facteur décisif.

Gary Pallister a également ajouté qu'il regrettait un peu qu'Anderson ne rejoigne pas Manchester United, mais que les « Red Devils » n'avaient pas fait d'effort sérieux pour ce transfert. Quoi qu'il en soit, le jeune milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse de l'Angleterre. Sa condition physique et sa discipline tactique maintiennent l'équilibre dans le système de Tuchel.

En conclusion, il convient de noter que dans la course au titre de l'Angleterre, ce ne sont pas seulement les buts qui comptent, mais aussi les « batailles » au milieu de terrain. Si Elliot Anderson parvient à démontrer sa grande capacité de travail contre l'Argentine, la route vers la finale sera encore plus claire pour Bellingham et Kane.