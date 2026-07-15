Thomas Tuchel révèle son plan pour neutraliser la menace Lionel Messi

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Thomas Tuchel révèle son plan pour neutraliser la menace Lionel Messi

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a partagé ses réflexions. Le technicien allemand a souligné qu'il disposait d'un plan précis pour stopper la menace que représente le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi. Selon Tuchel, les « Three Lions » ont déjà prouvé leur solidité défensive en neutralisant Erling Haaland en quart de finale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'Angleterre a franchi l'obstacle norvégien en quart de finale, ne laissant quasiment aucune chance à l'un des attaquants les plus dangereux du tournoi, Erling Haaland. Thomas Tuchel est convaincu que ce style de jeu et cette discipline tactique seront également efficaces face à Lionel Messi. Le coach affirme que, bien que la star argentine possède un style unique, il est possible de l'arrêter grâce à un effort collectif.

Approche tactique et singularité de Messi

« Lionel Messi démontre son talent incroyable à chaque fois qu'il entre sur le terrain. C'est un maître pour trouver les espaces libres et créer des situations inattendues. Nous devons jouer avec courage autour de lui et bloquer les lignes de passes. C'est un joueur totalement différent d'Erling Haaland, mais nous trouverons une solution appropriée contre Messi, tout comme nous l'avons fait contre Erling », a souligné Tuchel, selon les propos relayés par Goal.com.

Âgé de 39 ans, Lionel Messi se prépare à disputer son 206e match international. Son expérience et son niveau toujours élevé constituent un casse-tête majeur pour les Anglais. Cependant, le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, insiste sur le fait qu'il serait une erreur de se concentrer uniquement sur un seul joueur.

Le record historique de Harry Kane et l'esprit d'équipe

Pour l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, cette demi-finale revêt une importance particulière. En disputant son 121e match avec l'Angleterre, il dépasse des légendes comme Wayne Rooney (120) et David Beckham (115), devenant ainsi le joueur de champ le plus capé de l'histoire de la sélection. Kane a souligné que la victoire collective et le titre tant attendu sont plus importants que les records personnels.

« Nous ne jouons pas seulement contre Messi, mais contre une équipe d'Argentine bien structurée. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais l'adversaire possède aussi d'autres joueurs talentueux. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant pour moi : jouer une demi-finale de Coupe du Monde contre les champions en titre », a déclaré Harry Kane.

Après les déceptions de la Coupe du Monde 2018 et des derniers championnats d'Europe, l'Angleterre vise enfin le trophée majeur. Le match contre l'Argentine à Atlanta sera sans aucun doute l'une des affiches les plus importantes du tournoi. Tuchel et ses hommes sont déterminés à stopper la « magie » de Messi pour décrocher leur billet pour la finale.

AngleterreArgentineLionel MessiHarry KaneThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
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