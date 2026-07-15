Le plus grand spectacle de l'histoire du football : une mi-temps style « Super Bowl » pour la finale de la Coupe du Monde 2026

La finale de la Coupe du Monde 2026 ne devrait pas seulement être un événement sportif, mais aussi un immense phénomène musical et culturel. Au MetLife Stadium du New Jersey, le match décisif proposera pour la première fois dans le monde du football un spectacle à la manière du « Super Bowl ».

Zamin.uz présente les détails de ces changements historiques dans le football mondial et du futur spectacle.

La mi-temps dépassera-t-elle les 15 minutes ?

Selon les règles actuelles du football, la durée de la mi-temps ne doit pas dépasser 15 minutes. Cependant, en raison de la nouvelle initiative de la FIFA et du programme musical de grande envergure prévu, cette norme pourrait être modifiée.

Selon les rapports de la presse internationale, le processus incluant l'installation et le démontage des équipements scéniques, ainsi qu'une performance musicale de 11 minutes, pourrait prolonger la mi-temps jusqu'à 25-30 minutes. Cette question fait actuellement l'objet de discussions animées entre les diffuseurs et la FIFA, en raison des exigences techniques liées à la publicité télévisée et au temps d'antenne.

Qui sera sur scène ?

Le directeur artistique du spectacle sera le célèbre Coldplay le leader du groupe Chris Martin. Il avait déjà testé avec succès une expérience similaire lors de la récente Coupe du Monde des Clubs.

Le spectacle de la finale mettra en vedette une « affiche étoilée » composée de stars mondiales :

Madonna, Shakira et BTS — les têtes d'affiche (co-headliners) du spectacle.

Justin Bieber — un autre artiste principal du programme.

Burna Boy et Gustavo Dudamel — assureront la diversité musicale.

Programmes additionnels : La chorale PS22, ainsi que les personnages préférés des enfants — « Sesame Street » et le « Muppet Show » — apparaîtront également sur scène.

L'objectif caritatif du spectacle

Ce projet n'a pas seulement une vocation de divertissement, il porte une grande mission sociale. Le concert Global Citizen est organisé en partenariat avec cette organisation.

Objectif principal : FIFA Global Citizen Education Fund collecter 100 millions de dollars américains pour le fonds. Ces fonds seront utilisés pour élargir les opportunités éducatives des enfants dans le monde entier et créer des conditions pour qu'ils puissent pratiquer le football.

La cérémonie de clôture sera également un spectacle à part entière

Environ une heure et demie avant le début du match final, la cérémonie solennelle de clôture du championnat aura lieu. Il est prévu que Robbie Williams, Nicole Scherzinger et la star d'Hollywood Tom Cruise y participent.

La finale de cette année promet d'être l'un des plus grands spectacles de l'histoire de l'humanité, alliant football, musique et charité. Les fans de football attendent avec impatience le 19 juillet !