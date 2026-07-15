Xiaomi atteint un nouveau niveau de sécurité : une batterie externe qui ne brûle pas et ne surchauffe pas

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Xiaomi atteint un nouveau niveau de sécurité : une batterie externe qui ne brûle pas et ne surchauffe pas

Le géant technologique chinois Xiaomi a présenté une innovation révolutionnaire sur le marché des chargeurs portables. L'entreprise a dévoilé sa première batterie externe de nouvelle génération répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Cet appareil se distingue par le fait qu'il ne prend pas feu et n'explose pas, même dans des conditions extrêmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Baptisé Xiaomi Power Bank 20000 22.5W, ce modèle est le premier produit à être entièrement conforme à la nouvelle norme nationale de sécurité chinoise pour les chargeurs portables. Selon Ixbt.com, le nouveau gadget sera commercialisé sur les marchés chinois à partir du 22 juillet au prix d'environ 22 USD (149 yuans).

La particularité de l'appareil réside dans sa structure interne : les ingénieurs ont utilisé deux batteries distinctes de 10 000 mAh chacune au lieu d'une seule grande batterie. Cette approche améliore non seulement la distribution de l'énergie, mais augmente également considérablement le niveau de sécurité global de l'appareil. Avec une capacité totale de 20 000 mAh, la power bank est capable de charger avec une puissance de 22,5 W.

Tests extrêmes et durabilité

Pour prouver la fiabilité de ce modèle, Xiaomi l'a soumis à une série de tests rigoureux. Le fabricant affirme que le boîtier de la batterie ne prend pas feu même lorsqu'il est percé par une aiguille de 4 mm de diamètre. Bien qu'il s'agisse de l'une des situations les plus dangereuses pour les batteries lithium-ion, la nouvelle technologie a éliminé ce risque.

De plus, l'appareil a passé avec succès les tests suivants :

  • Fonctionnement stable sous une température élevée allant jusqu'à 135 °C ;
  • Surcharge avec une puissance 1,3 fois supérieure à la tension normale ;
  • Compression sous une pression d'environ 1,3 tonne ;
  • Test d'utilisation à long terme (usure) composé de 300 cycles.
Techniquement, l'appareil répond parfaitement aux besoins modernes. Son boîtier est équipé d'un port USB-A et de deux ports USB-C, permettant aux utilisateurs de charger plusieurs gadgets simultanément. De plus, un câble intégré spécial améliore encore la facilité d'utilisation.

Grâce aux fonctions de gestion intelligente, les utilisateurs peuvent vérifier l'état actuel de la batterie et obtenir des informations sur sa santé. De telles innovations renforcent la position de Xiaomi en tant que marque fiable, non seulement abordable, mais aussi conforme aux exigences de sécurité internationales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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