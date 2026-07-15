Michael Owen critique les ailiers de l'équipe d'Angleterre : ils ne sont pas à la hauteur

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, Michael Owen, a exprimé sa déception concernant la performance des ailiers des « Three Lions », à l'aube des demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, les joueurs de couloir de l'équipe ne parviennent pas à afficher l'efficacité de haut niveau attendue. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à GOAL, Owen a analysé les prestations de joueurs tels que Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon et Noni Madueke. Sous la direction de Thomas Tuchel, aucun de ces quatre joueurs n'a réussi à s'imposer durablement ou à faire preuve de régularité. Les ailiers, considérés comme la force principale avant le tournoi, ne répondent pas aux attentes, ce qui suscite les critiques des experts.

Problèmes majeurs : Blessures et irrégularité

Bukayo Saka, arrivé au tournoi en tant que champion de Premier League, n'a débuté que deux des six matchs en raison de problèmes physiques, étant contraint d'entrer en jeu en tant que remplaçant lors des autres rencontres. Noni Madueke, censé le suppléer, est vivement critiqué par les fans et les experts pour son jeu « décousu et peu inspirant ».

Marcus Rashford, prêté au FC Barcelone, n'a pas réussi à se montrer décisif depuis son but lors du match d'ouverture contre la Croatie. Owen souligne que les rumeurs de transfert et sa situation liée à Manchester United distraient le joueur. Gordon semble également loin de sa meilleure forme sur le flanc gauche.

Où réside la véritable force de l'équipe ?

« Je pensais que les trois joueurs offensifs derrière Harry Kane seraient notre plus grande force avant cette Coupe du Monde. Mais en pratique, cela ne s'est pas concrétisé. Pour l'instant, l'équipe est portée par Harry Kane et Jude Bellingham », déclare Michael Owen.

Selon l'ancien attaquant, la rotation constante des ailiers devrait leur permettre d'apporter de la fraîcheur. Pourtant, ils ne contribuent pas suffisamment en termes de buts et de passes décisives. Owen estime que si l'Angleterre veut remporter le titre, les ailiers doivent impérativement hausser leur niveau de jeu.

Cette analyse est également pertinente pour les fans de football, car l'Angleterre est toujours considérée comme l'un des favoris des grands tournois. Reste à savoir si Thomas Tuchel fera confiance à Bukayo Saka pour les demi-finales ou s'il continuera à tester le duo Madueke-Gordon. Pour l'instant, l'arme principale de l'équipe demeure son attaque axiale et son milieu de terrain.