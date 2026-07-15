Une citoyenne ouzbèke a accouché dans un centre de détention en Biélorussie

Une citoyenne ouzbèke détenue dans un centre de détention provisoire en Biélorussie a donné naissance à un enfant. Par la suite, après l'accomplissement de toutes les procédures juridiques et consulaires nécessaires, en Ouzbékistan l'enfant a été rapatrié et confié à la garde de ses proches. C'est ce qu'a annoncé le Médiateur pour les droits de l'homme (Ombudsman) de l'Oliy Majlis.

Il est noté que le 15 mai de cette année, à l'initiative de l'Ombudsman, des membres de la délégation ouzbèke ont rencontré des citoyens ouzbeks détenus dans un centre de détention à Minsk.

Lors de la rencontre, une citoyenne ouzbèke détenue dans l'établissement a déclaré qu'elle était enceinte et que, si son enfant naissait dans les conditions d'un centre de détention, les possibilités de lui fournir les soins nécessaires seraient limitées. C'est pourquoi elle a exprimé le souhait que le nourrisson soit en Ouzbékistan sous la garde de ses proches parents, et a demandé une assistance pratique pour rapatrier l'enfant en Ouzbékistan selon la procédure établie après sa naissance et le réunir avec sa famille.

La demande a été prise en charge par l'Ombudsman. Après la naissance de l'enfant, toutes les procédures juridiques et consulaires nécessaires ont été effectuées en coopération avec les agences gouvernementales compétentes, la mission diplomatique de l'Ouzbékistan en République de Biélorussie et la Commission des droits de l'homme de la CEI.

En conséquence, les documents nécessaires au rapatriement du nourrisson en Ouzbékistan ont été établis. En juillet de cette année, l'enfant a été confié à ses proches et ramené en Ouzbékistan.

L'Ombudsman a souligné que ce processus a été réalisé en coopération avec les organisations compétentes pour protéger les droits et les intérêts des citoyens ouzbeks se trouvant dans des situations difficiles à l'étranger pour diverses raisons, en particulier pour garantir les intérêts des enfants.