Scaloni répond aux critiques : l'Argentine est toujours en vie...

·2·Sport
Scaloni répond aux critiques : l'Argentine est toujours en vie...

L'équipe nationale d'Argentine est à nouveau sous une forte pression avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Lionel Scaloni a répondu aux critiques, soulignant que l'équipe ne joue pas aussi mal que les gens le disent et qu'il ne reste qu'un pas pour atteindre la finale.

« Nous ne jouons pas mal »

Lionel Scaloni a déclaré qu'il comprenait les critiques entourant l'Argentine, mais qu'il n'était pas entièrement d'accord avec elles.

« L'Argentine ne joue pas aussi mal que les gens le disent. Nous avons travaillé dur pour atteindre la demi-finale », a déclaré l'entraîneur.

Ces propos reflètent l'état d'esprit au sein du camp argentin : l'équipe n'est pas encore en finale, mais elle a suffisamment de raisons de justifier son parcours.

Pourquoi les critiques ont-elles augmenté ?

En tant que championne du monde en titre, l'Argentine est arrivée au tournoi avec une énorme pression. Avec ce statut, on attend non seulement la victoire à chaque match, mais aussi un football beau et convaincant.

Cependant, les matchs difficiles en phase à élimination directe, les scores serrés et certains épisodes controversés ont placé l'équipe au centre des critiques.

Néanmoins, Scaloni a rappelé une vérité simple : l'Argentine est en demi-finale. Et ce n'est pas un hasard.

Question

Réponse de Scaloni

L'Argentine joue-t-elle mal ?

« Pas comme les gens le disent »

Qu'est-ce que l'équipe a prouvé ?

a travaillé dur pour atteindre la demi-finale

Objectif principal

atteindre la finale

Pas restant

un match

« Je suis reconnaissant envers les joueurs »

Scaloni a exprimé sa gratitude particulière envers ses joueurs. Il a souligné que c'est cette équipe qui a propulsé le football argentin vers de nouveaux sommets ces dernières années.

« Ils nous ont menés à trois titres et nous sommes à nouveau en demi-finale », a-t-il déclaré.

Il ne s'agit pas seulement du tournoi actuel. Sous l'ère Scaloni, l'Argentine a connu de grandes victoires et se retrouve une fois de plus au centre du football mondial.

Angleterre — l'un des plus grands tests

L'Argentine doit battre l'Angleterre pour atteindre la finale. Ce match n'est pas seulement une demi-finale, il a une importance particulière en raison de la rivalité historique.

L'Angleterre compte des joueurs comme Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice. L'Argentine, quant à elle, possède Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández et des joueurs expérimentés qui connaissent bien la pression des grands matchs.

Dans ce choc, les petits détails pourraient être décisifs : la bataille au milieu de terrain, la qualité du pressing, les coups de pied arrêtés et, bien sûr, un seul geste de Messi.

Quel est le message principal de Scaloni ?

L'entraîneur de l'Argentine défend son équipe. Mais cette défense n'est pas une confiance aveugle disant que « tout va bien ».

Il sait que les critiques existent, mais il affirme qu'il faut aussi apprécier le fait d'être arrivé en demi-finale. Car à la Coupe du Monde, chaque étape est un test de nerfs, de force et de caractère.

En termes simples, l'Argentine n'est pas parfaite en ce moment. Mais elle est toujours dans le tournoi, elle se bat toujours et elle a encore une chance d'atteindre la finale.

Une autre chance pour la génération Messi

Cette demi-finale est une nouvelle opportunité historique pour l'Argentine. Si l'équipe bat l'Angleterre, la génération menée par Lionel Messi atteindra une nouvelle finale.

C'est cette responsabilité qui se fait sentir dans les propos de Scaloni. Il rappelle les titres passés, mais met l'accent sur la mission actuelle.

Il ne reste qu'un pas jusqu'à la finale. Mais ce pas sera probablement le plus difficile de tout le tournoi.

La réponse aux critiques se donnera sur le terrain

Les mots de Scaloni peuvent rassurer les fans argentins. Mais la vraie réponse sera donnée lors du match contre l'Angleterre.

Si l'Argentine atteint la finale, les critiques actuelles passeront au second plan. Si elle s'arrête là, les questions se multiplieront.

C'est pourquoi la meilleure réponse pour Scaloni et ses joueurs est simple : une victoire sur le terrain.

Selon vous, l'Argentine peut-elle battre l'Angleterre et donner la réponse la plus forte aux critiques ?

ArgentineLionel ScaloniAngleterre
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé reconnaît la défaite : « Le football n'attend personne »Kylian Mbappé reconnaît la défaite : « Le football n'attend personne »Aujourd'hui, 16:56Jasurbek Jaloliddinov au Navbahor : du sang neuf pour les « Faucons »Jasurbek Jaloliddinov au Navbahor : du sang neuf pour les « Faucons »Aujourd'hui, 16:50Sir Geoff Hurst : Harry Kane est le meilleur attaquant de l'histoire de l'AngleterreSir Geoff Hurst : Harry Kane est le meilleur attaquant de l'histoire de l'AngleterreAujourd'hui, 16:19Qui Khabib a-t-il félicité après la victoire de l'Espagne ?Qui Khabib a-t-il félicité après la victoire de l'Espagne ?Aujourd'hui, 16:04Zlatan Ibrahimović sur l'Espagne et Rodri : Le football a gagné aujourd'huiZlatan Ibrahimović sur l'Espagne et Rodri : Le football a gagné aujourd'huiAujourd'hui, 15:55Le plus grand spectacle de l'histoire du football : une mi-temps style « Super Bowl » pour la finale de la Coupe du Monde 2026Le plus grand spectacle de l'histoire du football : une mi-temps style « Super Bowl » pour la finale de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 15:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev