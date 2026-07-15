La légende de l'UFC Khabib Nurmagomedov a félicité son coéquipier Zubaira Tukhugov après la victoire de l'Espagne sur la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Tukhugov est connu comme un fervent supporter de l'équipe d'Espagne, et la « Roja » s'est qualifiée pour la finale avec une victoire 2-0.

Les félicitations de Khabib aux supporters espagnols

Nurmagomedov a réagi sur les réseaux sociaux à la qualification de l'Espagne pour la finale, mentionnant tout particulièrement son coéquipier Zubaira Tukhugov.

« Je félicite notre frère et tous les fans qui soutiennent l'équipe d'Espagne. Ils ont vraiment montré un football de haut niveau », a écrit Khabib.

Ce message a montré que les grands matchs du monde du football captivent non seulement les joueurs et les fans, mais aussi d'autres stars du sport.

Une soirée spéciale pour Tukhugov

Zubaira Tukhugov est bien connu des fans de l'UFC en tant que membre de l'équipe de Khabib. Cette fois, il s'est retrouvé sous les projecteurs en tant que passionné de football.

La victoire de l'Espagne sur la France est devenue un moment de joie personnelle pour Tukhugov. Les félicitations de Khabib ont rendu la situation encore plus intéressante.

Dans le sport, la camaraderie ne se limite pas à l'octogone ou à la salle. Lors de cette soirée de football, les félicitations « fraternelles » ont également trouvé leur place.

L'Espagne a montré un niveau vraiment élevé

L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale. Selon Reuters, Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty, et Pedro Porro a inscrit le deuxième but, qualifiant l'Espagne pour la finale.

La « Roja » a neutralisé les principales armes offensives de la France grâce à la possession de balle, un pressing haut et une discipline défensive rigoureuse.

Match Résultat Espagne — France 2:0 Buts Oyarzabal, Pedro Porro Résultat L'Espagne en finale Adversaire en finale Vainqueur d'Argentine — Angleterre

Khabib avait déjà fait l'éloge de l'Espagne

Ce n'est pas la première fois que Khabib s'intéresse au football espagnol. Il avait déjà exprimé des opinions positives sur l'équipe nationale d'Espagne, la citant comme l'un des favoris du tournoi.

Le match de l'Espagne contre la France a renforcé cette opinion. L'équipe a remporté une victoire convaincante et sans bavure contre l'un des favoris.

Qui sera l'adversaire en finale ?

L'Espagne affrontera le vainqueur du match Argentine — Angleterre en finale.

Cette demi-finale aura lieu le 15 juillet. L'équipe gagnante affrontera l'Espagne le 19 juillet pour le titre de la Coupe du Monde 2026.

Si l'Argentine atteint la finale, l'Espagne Lionel Messi jouera contre le champion en titre mené par Lionel Messi. Si l'Angleterre gagne, un autre grand duel du football européen aura lieu.

La joie qui va de l'octogone au football

Les félicitations de Khabib Nurmagomedov ont montré que cette victoire a résonné non seulement auprès des fans espagnols, mais dans tout le monde du sport.

La victoire 2-0 sur la France a propulsé l'Espagne en finale. Pour Zubaira Tukhugov, cette soirée restera gravée comme un moment de ferveur pour son équipe.

La question principale est maintenant : l'Espagne, félicitée par Khabib, pourra-t-elle maintenir ce niveau de jeu en finale ?