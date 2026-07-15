Sir Geoff Hurst : Harry Kane est le meilleur attaquant de l'histoire de l'Angleterre

La légende vivante du football anglais et héros de la Coupe du Monde 1966, Sir Geoff Hurst, a exprimé une haute opinion sur le capitaine actuel de l'équipe nationale, Harry Kane. Il a souligné que l'attaquant du Bayern Munich a surpassé tous ses prédécesseurs dans l'histoire du pays, y compris les stars de l'âge d'or, par ses résultats et ses capacités de leadership. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Avant le match crucial contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord, Hurst a accordé une interview au site officiel de l'équipe d'Angleterre. Dans celle-ci, l'ancien footballeur légendaire a qualifié Kane de meilleur buteur de tous les temps (GOAT) de l'Angleterre. Selon lui, Harry Kane est inégalé non seulement par le nombre de buts, mais aussi par son niveau de jeu.

« Il sera très difficile de battre ses records de buts, c'est pourquoi je dirais qu'il est le meilleur de l'Angleterre. Les statistiques de Kane sont stupéfiantes — il sauve l'équipe dans les matchs auxquels il participe et surtout, comme nous le voyons dans ce tournoi, dans les moments les plus cruciaux », a souligné Geoff Hurst.

Leadership et comparaison avec Bobby Moore

Hurst a comparé Kane à son ancien coéquipier, le légendaire capitaine Bobby Moore. Selon lui, Harry Kane est un véritable leader capable d'unifier l'équipe sur et en dehors du terrain. Cette caractéristique a été notée comme étant d'une importance capitale pour l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.

« Son leadership est évident. Sa façon de parler aux joueurs après le match et de les motiver est très importante. Kane est une personne exemplaire, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie. Il possède exactement le même caractère que Bobby Moore », déclare le seul footballeur anglais à avoir inscrit un triplé lors d'une finale en 1966.

Hurst a également évoqué l'entraîneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel. Bien qu'aucune équipe dirigée par un entraîneur étranger n'ait jamais remporté la Coupe du Monde dans l'histoire, Hurst est convaincu que la préparation du technicien allemand et l'atmosphère qu'il a créée au sein de l'équipe mettront fin à cette tradition.

Au cours de l'entretien, Hurst a également illustré l'atmosphère saine au sein de l'équipe avec l'exemple de la star du Real Madrid, Jude Bellingham. La réaction humoristique de Bellingham à la critique de Tuchel après les quarts de finale a impressionné l'attaquant légendaire. Selon lui, une telle confiance et une telle liberté sont des étapes importantes vers le titre de champion.