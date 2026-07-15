Une arme utilisée dans une file d'attente pour du carburant en Russie, une personne blessée

À Tcheliabinsk, en Russie, une dispute dans une station-service a dégénéré en conflit sanglant. Une personne a été blessée par balle et transportée à l'hôpital.

L'incident s'est produit dans une station-service située rue Lutsenko. Au départ, l'un des conducteurs a tenté de couper la file pour faire le plein, ce qui a provoqué l'indignation des autres clients.

Selon les témoins, la dispute a rapidement tourné à la bagarre et l'un des conducteurs a fait usage d'une arme traumatique. Un homme faisant la queue a été blessé à l'abdomen.

« Nous lui avons demandé de respecter la file, mais il a refusé. Il y avait aussi des enfants dans les voitures. Les tirs auraient pu atteindre d'autres personnes », a déclaré l'un des témoins.

La victime a été immédiatement hospitalisée. Les forces de l'ordre ont arrêté le suspect de 26 ans qui tentait de fuir. Une enquête pour coups et blessures est en cours.

En toile de fond, les problèmes d'approvisionnement en carburant se sont intensifiés en Russie ces derniers mois. En raison des dommages causés aux infrastructures pétrolières par les attaques de drones ukrainiens, une pénurie d'essence est observée dans certaines régions. Le pays prend donc des mesures pour augmenter les importations.