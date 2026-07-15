Révolution en neurotechnologie en Chine : premier implant cérébral posé sur un patient

Un tournant majeur a été franchi dans le monde de la médecine et des hautes technologies : pour la première fois en Chine, un neuro-implant a été posé sur un patient non pas dans le cadre d'essais cliniques, mais sur prescription médicale directe. Réalisée par des spécialistes de l'hôpital Huashan de l'université Fudan à Shanghai, cette opération a propulsé l'interface cerveau-ordinateur à un nouveau stade. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Le patient opéré avait été victime d'un accident de la route il y a dix ans, entraînant une lésion de la moelle épinière. À la suite de cet accident, l'homme avait perdu la mobilité de ses mains et son autonomie. Les chirurgiens chinois ont réussi à implanter le système NEO, une interface neuronale invasive de la taille d'une pièce de monnaie, dans son cerveau.

Comment fonctionne le système NEO ?

Le dispositif NEO assure la collecte et le décodage des signaux cérébraux. Il identifie l'intention de mouvement de l'utilisateur et crée un canal d'information entre le cerveau et un appareil externe. Dans ce cas, les signaux cérébraux sont transmis à un gant robotisé, permettant au patient de restaurer partiellement les fonctions de sa main et d'effectuer des tâches quotidiennes.

Selon les médecins, les signes vitaux du patient après l'opération sont normaux, et les signaux d'activité cérébrale sont stables et de haute qualité. Cela témoigne de l'intégration réussie de la puce dans l'organisme. Cette technologie est considérée comme un concurrent sérieux du projet Neuralink fondé par Elon Musk.

Selon les informations d'ixbt.com, l'aspect surprenant de ce projet réside dans sa mise en œuvre rapide. Seulement quatre mois après l'autorisation de l'implant par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, il a été utilisé sur un patient réel. Le dispositif est désormais approuvé pour un usage large et a même été intégré aux programmes d'assurance médicale.

Les objectifs mondiaux de la Chine

Le gouvernement chinois a fixé des plans ambitieux pour le développement de l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur (BCI). D'ici 2027, le pays prévoit d'augmenter considérablement le nombre de ces opérations, et d'ici 2030, de lancer la production en série de ces produits. À l'avenir, la Chine vise à créer un cluster technologique national dans ce domaine.

Cette avancée n'est pas seulement une lueur d'espoir pour les patients paralysés, mais démontre également la volonté de la Chine de prendre la tête de la course technologique mondiale. Si auparavant ces technologies n'étaient testées qu'en laboratoire, elles font désormais partie de la pratique médicale courante.