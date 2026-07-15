Lionel Messi, une force irrésistible : avertissement avant la demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre

La demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre ne sera pas seulement un choc entre deux géants, mais aussi un duel entre la plus grande star du football, Lionel Messi, et la défense anglaise. Avant ce match historique, des experts et d'anciens joueurs mettent en garde l'Angleterre. Federico Fernández, ancien coéquipier de Messi, souligne qu'arrêter le détenteur de huit Ballons d'Or est une tâche presque impossible, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Federico Fernández, Lionel Messi est capable de déjouer n'importe quel schéma tactique sur le terrain. Dans une interview accordée à talkSPORT, il explique que depuis 20 ans, les entraîneurs du monde entier cherchent un moyen de neutraliser Messi, mais la plupart ont échoué. Fernández a ajouté qu'il évitait même de jouer contre Messi à l'entraînement, car ses mouvements sont imprévisibles.

Bataille tactique : Thomas Tuchel et ses plans

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, aborde la situation différemment. Tout en reconnaissant le talent de Messi, le technicien allemand exprime sa confiance dans le potentiel défensif de son équipe. Rappelant qu'il a réussi à stopper un attaquant dangereux comme Erling Haaland au tour précédent, Tuchel estime qu'il est possible de résister au capitaine argentin.

« C'est incroyable de voir comment il peut décider du sort d'un match de différentes manières. Il trouve les espaces et les bons moments. Nous devons agir avec courage autour de lui et bloquer les ballons qui lui sont destinés. Lionel Messi est différent d'Erling Haaland, mais nous avons un plan », a souligné Tuchel. Selon Goal.com, l'option d'un marquage individuel sur Messi est également à l'étude dans le camp anglais.

Jeu collectif ou talent individuel ?

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a souligné qu'il était dangereux de se concentrer uniquement sur un seul joueur. Selon lui, l'Argentine ne se résume pas à Messi, mais est une équipe forte et structurée. Kane a appelé son équipe à se préparer contre tout l'effectif adverse. « Nous ne jouons pas contre Messi, mais contre l'Argentine. C'est le meilleur joueur du monde, mais nous devons lutter contre une unité collective », a déclaré l'attaquant expérimenté.

Lionel Messi a marqué 8 buts dans ce tournoi et mène la course au titre de meilleur buteur. La star de 39 ans fera sans aucun doute tout son possible pour défendre l'un des derniers grands trophées de sa carrière. L'Angleterre affrontera Messi pour la première fois de son histoire en match officiel, ce qui accroît encore l'intérêt pour cette rencontre.

Cette demi-finale n'est pas seulement une place en finale, mais aussi un choc des philosophies footballistiques. Les avertissements de Fernández sont-ils fondés ou la tactique de Tuchel fonctionnera-t-elle ? Nous le saurons dans quelques heures. Quoi qu'il arrive, ce match laissera une empreinte indélébile dans l'histoire du football mondial.