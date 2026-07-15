La startup Oak ouvre une nouvelle ère dans la cybersécurité : les agents AI sous contrôle

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La startup Oak ouvre une nouvelle ère dans la cybersécurité : les agents AI sous contrôle

La startup Oak, fondée par l'entrepreneur israélien renommé Shai Morag, a dévoilé ses activités après une longue période de confidentialité. L'entreprise a levé 60 millions de dollars pour résoudre les problèmes complexes liés aux agents d'intelligence artificielle (AI) et à la gestion des identités dans les environnements numériques. Ce projet vise à renforcer les frontières de sécurité entre les humains et les machines dans les systèmes d'entreprise modernes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, les outils d'identification traditionnels, même ceux créés à l'ère du cloud, ne parviennent pas à faire face à l'arrivée massive des agents AI. Selon les fondateurs d'Oak, le fait que les systèmes d'intelligence artificielle aient accès aux données de l'entreprise crée de nouvelles vulnérabilités pour les cyberattaquants. Selon TechCrunch, la startup a développé une plateforme de contrôle unique pour combler cette lacune.

Il est temps d'abandonner les anciens systèmes

Contrairement aux systèmes IAM (Identity and Access Management) traditionnels, la plateforme Oak repose sur une approche "AI-native". Cela signifie que le système surveille en temps réel qui utilise quelle application et à quelle fin. Si un employé ou un agent AI n'utilise pas ses autorisations pendant une longue période ou effectue une action suspecte, le système révoque automatiquement l'accès.

Le cofondateur de l'entreprise, Tal Marom, souligne qu'avant de créer le produit, ils ont consulté plus de 100 directeurs de la cybersécurité (CISO). Les études ont montré que dans de nombreuses organisations, le processus de vérification des autorisations est encore manuel ou effectué périodiquement. Cela ne permet pas une réaction rapide aux menaces.

Le succès de la startup Oak est également lié à l'expérience de son dirigeant, Shai Morag. Morag possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et a précédemment vendu ses projets, tels que Secdo et Ermetic, à Palo Alto Networks et Tenable pour des centaines de millions de dollars. Selon lui, l'objectif de la nouvelle startup est de s'imposer comme un "géant" sur le marché dès le départ.

L'équipe d'Oak compte actuellement 50 personnes et l'entreprise recrute activement pour renforcer sa position sur le marché américain. Le tour d'investissement de 60 millions de dollars a été soutenu par des fonds de capital-risque prestigieux tels qu'Accel, CRV et Greylock Partners. Ces fonds seront principalement consacrés à l'expansion de la recherche et du développement et au déploiement mondial du produit.

À l'heure où l'économie numérique de l'Ouzbékistan se développe, de telles solutions de cybersécurité sont également pertinentes pour les grandes banques et entreprises technologiques locales. L'intégration des agents AI dans les processus de travail exige une sécurité de haut niveau, et des plateformes comme Oak devraient servir de bouclier fiable à cet égard.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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