En demi-finale de la Coupe du Monde, l'Espagne a décroché sa place en finale après une victoire convaincante contre la France. Ce match, disputé dans le stade de Dallas, a captivé les fans non seulement par son résultat, mais aussi par le haut niveau de jeu affiché par la « Roja ». La légende du football Zlatan Ibrahimović a partagé ses réflexions après la rencontre. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'ancien attaquant suédois a loué le style de jeu espagnol, soulignant que le vrai football a dominé sur le terrain. Selon lui, les hommes de Luis de la Fuente ont dicté le rythme dès les premières minutes. Dans une interview accordée à FOX Sports, Ibrahimović a qualifié la victoire de l'Espagne de « victoire du football ».

Rodri, le cœur du jeu espagnol

Au cours de son intervention, Zlatan Ibrahimović a mis en avant le milieu de terrain de Manchester City, Rodri . Il a décrit le pivot espagnol comme un joueur « talentueux et incroyable ». Rodri a été omniprésent, neutralisant les attaques françaises et organisant le jeu de son équipe avec une maîtrise totale.

« Je ne peux pas ne pas parler de Rodri, il était partout aujourd'hui. Quel match incroyable, quel joueur fantastique ! Il fait partie de ces joueurs souvent sous-estimés, mais dans ce match, il a été monumental. Le football a gagné aujourd'hui », a déclaré Ibrahimović.

L'Espagne a démontré un retour à son jeu traditionnel basé sur la possession et un pressing haut. Les stars françaises ont été impuissantes face aux passes rythmées et aux déplacements incessants de l'équipe de Luis de la Fuente. Selon Goal.com, chaque action espagnole était construite sur un plan précis et une grande détermination.

Un pas audacieux vers la finale

Selon l'analyse d'Ibrahimović, les joueurs espagnols ont voulu gagner chaque duel et n'ont pas hésité à faire les efforts nécessaires. À l'inverse, l'équipe de France, malgré son effectif étoilé, n'a pas trouvé de solution face à la discipline tactique adverse. La confiance et l'intention étaient palpables dans chaque passe espagnole, ce qui a fait défaut aux Français.

Désormais, l'Espagne devient la grande favorite pour remporter son deuxième titre mondial. Ils visent à réitérer le succès de 2010. En finale, la « Roja » affrontera le vainqueur du duel entre l'Angleterre et l'Argentine.

Cette victoire est une étape cruciale dans le retour de l'Espagne au sommet du football mondial. Rodri reste le maillon indispensable du schéma tactique de l'équipe. Les fans et les experts attendent désormais de voir comment ce football séduisant se comportera en finale.