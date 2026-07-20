Rodri devient le quatrième joueur de l'histoire du football à réaliser un exploit unique

L'équipe nationale d'Espagne a remporté sa deuxième Coupe du Monde en battant l'Argentine 1-0 en finale de la Coupe du Monde 2026. Cette victoire revêt une importance historique particulière pour le milieu de terrain Rodri.

Désigné meilleur joueur du tournoi, le milieu espagnol a égalé une performance rare que seuls trois joueurs légendaires avaient accomplie dans l'histoire du football mondial.

Rodri a réuni les quatre trophées les plus prestigieux

Après son sacre à la Coupe du Monde 2026, Rodri a rejoint le cercle fermé des joueurs ayant remporté les quatre titres majeurs suivants au cours de leur carrière :

Coupe du Monde ;

Championnat d'Europe ;

Ligue des Champions ;

Ballon d'Or.

Il est ainsi devenu le quatrième joueur de l'histoire du football à avoir décroché tous ces titres.

Pour figurer sur cette liste, un joueur doit non seulement atteindre les sommets en club, mais aussi avec son équipe nationale. En guise de reconnaissance individuelle, il est impératif d'avoir remporté le Ballon d'Or.

Seuls trois joueurs l'avaient fait auparavant

Avant Rodri, seules les légendes du football allemand Gerd Müller et Franz Beckenbauer, ainsi que l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France Zinédine Zidane, avaient réussi cet exploit.

Chacun d'entre eux a remporté les trophées les plus prestigieux en club et en sélection, étant reconnus comme les meilleurs joueurs de leur époque.

Désormais, le nom de Rodri figure également dans cette liste courte et prestigieuse.

Au cœur du jeu de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026

Rodri a été le pilier central du milieu de terrain espagnol tout au long du tournoi. Il a joué un rôle crucial dans le lancement des attaques, le contrôle du tempo et l'interruption des contre-attaques adverses.

En finale, l'Espagne a maintenu sa domination au milieu de terrain, parvenant à limiter les assauts argentins. Le score est resté vierge durant le temps réglementaire, le sort du match se décidant en prolongation.

Un but inscrit à la 106e minute a offert la victoire 1-0 à l'Espagne.

Meilleur joueur du tournoi

À l'issue de la compétition, Rodri a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026.Cette distinction récompense sa régularité tout au long du tournoi, et pas seulement lors de la finale.

Le milieu de terrain a été la pièce maîtresse du style de jeu basé sur la possession de l'Espagne. Son calme, ses passes précises et son intelligence tactique ont permis à l'équipe de ne jamais dévier de son plan, même lors des rencontres les plus complexes.

Rodri rejoint le rang des légendes

Le titre mondial était la pièce manquante du palmarès de Rodri. Il a désormais remporté la plus grande compétition de clubs, le championnat continental, la Coupe du Monde et la plus prestigieuse distinction individuelle.

En égalant Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Zinédine Zidane, Rodri a cimenté sa place unique dans l'histoire du football.

L'Espagne soulève son deuxième trophée mondial, et Rodri entre dans l'une des listes les plus prestigieuses du football grâce à cette finale.