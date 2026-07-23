Coup dur pour Manchester City : Rodri va subir une opération du dos

Le leader de Manchester City et de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, devra subir une opération en raison d'une blessure au dos. Cette nouvelle est perçue comme un coup dur inattendu pour les « Citizens » à l'approche de la saison 2026-27. Le milieu défensif, de retour au club après sa victoire en Coupe du Monde, pourrait être absent pour une longue période. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations relayées par The Athletic, la durée de convalescence du joueur de 30 ans n'est pas encore connue. Pour Rodri, capitaine de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 où il a disputé les huit matchs et remporté la médaille d'or, cette blessure constitue une nouvelle épreuve difficile dans sa carrière. Rappelons qu'il avait été récemment récompensé par le Ballon d'Or pour son immense talent.

Une star en proie aux blessures

Les dernières années ont été physiquement éprouvées pour Rodri. Tout a commencé en septembre 2024 avec une rupture des ligaments croisés (LCA) du genou. À l'époque, il avait manqué la quasi-totalité de la saison 2024-25. Par la suite, des problèmes musculaires et aux adducteurs l'ont limité à seulement 17 titularisations en Premier League la saison dernière.

Pourtant, lors de la saison 2022-23, Rodri avait été le héros principal du triplé historique de Manchester City. Il avait inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions, propulsant son équipe au sommet. La situation actuelle contraste fortement avec cette période glorieuse et représente un casse-tête majeur pour l'entraîneur Enzo Maresca.

Rumeurs de transfert et changements d'effectif

L'avenir du joueur à l'Etihad Stadium reste incertain. Il ne lui reste qu'un an de contrat. Bien que des négociations pour un nouveau bail soient attendues après la Coupe du Monde, Rodri n'a pas encore exprimé son souhait de rester au club. Parallèlement, le Real Madrid a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de recruter la star espagnole.

D'autres changements sont attendus à Manchester City. Après le départ de Bernardo Silva, il se murmure que Mateo Kovacic et Nico Gonzalez pourraient également quitter le club. Cependant, le vide laissé par l'absence de Rodri devrait être partiellement comblé par Elliot Anderson, recruté pour 116 millions de livres sterling.

Manchester City débutera la nouvelle saison le 23 août à domicile contre Bournemouth. Le staff médical du club suivra de près le processus de rééducation post-opératoire de Rodri. La direction du club devra prendre des mesures pour renforcer le milieu de terrain avant la fermeture du mercato.