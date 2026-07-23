Les adversaires de l'Ouzbékistan U-23 aux Jeux asiatiques sont connus

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Les adversaires de l'Ouzbékistan U-23 aux Jeux asiatiques sont connus

Les adversaires de l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan U-23 lors de la phase de groupes des XXe Jeux asiatiques, qui se dérouleront au Japon, sont désormais connus.

Selon le tirage au sort, l'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan a été placée dans le groupe C. Nos représentants lutteront pour une place au tour suivant contre le Vietnam, les Philippines et le Koweït.

L'Ouzbékistan dans le groupe C

L'équipe d'Ouzbékistan U-23, qui participe au tournoi de football des Jeux asiatiques, affrontera trois adversaires lors de la phase de groupes.

Composition du groupe C :

  • Ouzbékistan ;

  • Vietnam ;

  • Philippines ;

  • Koweït.

Aucune information supplémentaire n'a encore été communiquée concernant le calendrier des rencontres du groupe et les stades où se dérouleront les matchs.

La lutte pour le tour suivant ne sera pas facile

L'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan est considérée comme l'une des équipes visant des résultats élevés à l'échelle asiatique. Cependant, chaque match du groupe C revêt une importance capitale.

Le football des jeunes au Vietnam s'est imposé comme une équipe compétitive dans les tournois continentaux ces dernières années. Le Koweït est également l'un des représentants expérimentés de l'école de football asiatique. Les Philippines, quant à elles, peuvent poser des problèmes inattendus à leurs adversaires du groupe.

C'est pourquoi l'équipe d'Ouzbékistan U-23 devra viser le résultat maximal dès la première journée.

Victoire contre les États-Unis

Auparavant, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 avait battu l'équipe nationale des jeunes des États-Unis lors d'un match disputé en Slovénie.

Ce résultat pourrait être important pour le moral et la préparation des joueurs avant les Jeux asiatiques. Les matchs amicaux internationaux permettent au staff technique d'évaluer les capacités de l'effectif et de définir la tactique adaptée à la compétition principale.

Quand auront lieu les Jeux asiatiques ?

Les XXe Jeux asiatiques au Japon du 15 septembre au 3 octobre sont prévus.

Les matchs du tournoi de football seront organisés dans le cadre du calendrier général des Jeux. Les dates des rencontres de la phase de groupes de l'équipe d'Ouzbékistan U-23 devraient être annoncées prochainement.

Désormais, l'attention principale se portera sur l'effectif final de l'équipe et les stages de préparation avant la compétition au Japon.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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