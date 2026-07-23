Robert Lewandowski s'exprime sur la performance de Lamine Yamal lors de la Coupe du Monde 2026

L'attaquant polonais expérimenté Robert Lewandowski a partagé des réflexions intéressantes sur son ancien coéquipier Lamine Yamal après la victoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, le jeune prodige n'était pas à son meilleur niveau physique durant le tournoi, mais a tout de même apporté une contribution majeure au succès de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lamine Yamal est arrivé à cette prestigieuse compétition après une blessure sérieuse. L'ailier de 19 ans, qui avait manqué la fin de saison de Liga avec le FC Barcelone en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, n'avait pas joué pendant huit semaines. Dans une interview accordée à ESPN, Lewandowski a souligné que ce facteur précis avait empêché le joueur d'atteindre son plein potentiel.

Récupération après blessure et tactique de l'entraîneur

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a géré le temps de jeu de Yamal lors des premiers tours pour préserver son état physique. Malgré cela, la jeune star a disputé un total de 616 minutes en 8 matchs durant la Coupe du Monde. En plus de marquer un but, il a réussi 35 dribbles, enregistrant la meilleure performance du tournoi dans ce domaine.

"Pour être honnête, nous n'avons pas vu la meilleure version de Lamine lors de ce tournoi. Pour moi, ses meilleures performances ne datent pas de la saison dernière, mais d'il y a deux ans. Il est très difficile de participer à une Coupe du Monde après huit semaines sans jouer. Il n'y avait pas de temps pour l'entraînement, seulement pour enchaîner les matchs", a expliqué Lewandowski.

Le duel entre l'Espagne et l'Argentine

Lors de la finale opposant l'Espagne à l'Argentine, Robert Lewandowski n'a pas caché avoir soutenu la "Roja" en raison de ses anciens coéquipiers. Alors que la Pologne ne s'était pas qualifiée pour le tournoi, l'attaquant a préféré soutenir ses amis du FC Barcelone.

Bien qu'il connaisse personnellement Lionel Messi et respecte son précédent titre mondial, Lewandowski a déclaré avoir passé plus de temps avec les jeunes joueurs de l'effectif espagnol. Selon lui, l'équipe actuelle de l'Espagne est très jeune et possède un avenir brillant.

Sur le chemin de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a remporté une victoire historique en battant des géants comme le Portugal, la France et l'Argentine en finale. Lamine Yamal, malgré les difficultés liées à sa blessure, a su devenir une pièce maîtresse du mécanisme collectif. Lewandowski a qualifié cette collaboration de "parfaite" et a salué le talent du jeune prodige.