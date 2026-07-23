Le champion en titre de la Saudi Pro League, Al Hilal, est sur le point de réaliser un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. L'ailier néerlandais talentueux Crysencio Summerville devrait bientôt rejoindre le club de Riyad. Ce transfert représente un événement majeur non seulement pour le club, mais pour tout le football de la région. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, Al Hilal a trouvé un accord avec West Ham United pour le transfert du joueur. Le montant de la transaction s'élève à 80 millions d'euros. Si ce transfert est officiellement conclu, Summerville deviendra le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du football saoudien. Cela témoigne de la croissance continue du prestige et de la puissance financière du championnat national.

Né à Rotterdam en 2001, Crysencio Summerville a démontré son talent dès son plus jeune âge. Formé à l'académie du Feyenoord, le joueur a remporté le Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2018 avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Lors de ce tournoi, il a marqué contre l'Allemagne et a contribué de manière décisive à la victoire en finale contre l'Italie.

De la Premier League aux déserts saoudiens

Summerville a véritablement forgé sa carrière professionnelle au sein du club anglais de Leeds United. Sous la houlette du célèbre entraîneur Marcelo Bielsa, le joueur a attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à sa vitesse et son efficacité sur l'aile gauche. Son expérience en championnat d'Angleterre devrait renforcer davantage la ligne d'attaque d'Al Hilal.

Les supporters d'Al Hilal attendent avec impatience l'arrivée de la star néerlandaise. Compte tenu de la présence de joueurs comme Neymar, Aleksandar Mitrovic et Yassine Bounou dans l'effectif, Summerville apportera un nouveau souffle à cet ensemble étoilé. Sa collaboration avec le gardien Yassine Bounou renforcera particulièrement les ambitions internationales du club.

Ce transfert s'inscrit dans la stratégie des clubs saoudiens d'investir dans de jeunes joueurs prometteurs. Alors qu'auparavant seules des stars en fin de carrière rejoignaient cette ligue, le choix de joueurs de 24 ans en pleine force de l'âge comme Summerville démontre que le niveau du football asiatique est en pleine ascension.