L'une des légendes du monde du football, l'ancienne star du Real Madrid Luis Figo, a abordé les questions les plus brûlantes du football moderne lors d'une récente interview. Selon lui, Kylian Mbappé reste l'un des candidats les plus sérieux pour remporter le Ballon d'Or 2026 après sa brillante performance lors de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte ixbt.com, citant les propos de Figo lors d'un événement Betfair. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Mbappé est considéré depuis longtemps comme le principal prétendant au titre de meilleur joueur du monde. Ses succès sur la scène internationale, notamment ses performances prolifiques lors des Coupes du Monde, renforcent ces pronostics. Bien que l'équipe de France ait terminé le dernier tournoi à la quatrième place, Mbappé a remporté le "Soulier d'Or" avec 10 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Critères du Ballon d'Or et nouveaux candidats

Luis Figo a souligné que pour l'attribution du prix, non seulement la participation en équipe nationale, mais aussi les succès en club sont déterminants. "Mbappé mérite de gagner grâce à ses performances exceptionnelles. Mais nous devons prendre en compte les résultats obtenus tout au long de l'année. Les victoires dans les championnats nationaux et en Ligue des Champions jouent également un rôle crucial parmi les critères", a déclaré la légende portugaise.

Figo a également mentionné certains représentants du Paris Saint-Germain comme candidats surprises. Il a notamment salué la régularité de joueurs comme Vitinha et Désiré Doué la saison dernière. Selon lui, ces joueurs méritent une place dans la liste d'élite grâce aux résultats obtenus avec leurs clubs.

À propos de Rodri et du transfert au Real Madrid

Au cours de la conversation, les rumeurs entourant le milieu de terrain de Manchester City, Rodri , n'ont pas été oubliées. Actuellement, diverses informations circulent sur l'attrait de ce joueur pour le projet "Galactiques" de Madrid. Grâce à son intelligence tactique et sa régularité, Rodri est considéré comme un candidat idéal pour l'équipe madrilène.

Cependant, Figo a averti que la réalisation de ce transfert ne serait pas facile. "Rodri est un joueur incroyable et il conviendrait à un club comme le Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier qu'il a un contrat en cours avec Manchester City. Bien sûr, le Real Madrid veut toujours recruter les meilleurs joueurs du monde, mais les transferts de ce niveau sont des processus complexes", a-t-il ajouté.

En conclusion, Figo a reconnu à juste titre la victoire de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du Monde. Selon lui, la "Roja" a été la seule équipe à proposer le football le plus beau et le plus efficace tout au long du tournoi. La régularité et la solidité défensive des Espagnols ont été citées comme les facteurs clés qui les ont menés légitimement sur le podium du champion.