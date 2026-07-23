Le club espagnol FC Barcelone a officiellement annoncé le transfert de l'international allemand Karim Adeyemi afin de résoudre ses problèmes offensifs. Le talentueux joueur de 24 ans, en provenance du Borussia Dortmund, a signé un contrat de cinq ans avec les Catalans, courant jusqu'en juin 2031. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Ce transfert est très bien évalué par les experts du marché. Selon Goal.com, le montant du transfert s'élève à 29 millions d'euros, une somme qui pourrait augmenter grâce à divers bonus. Karim Adeyemi est attendu pour remplacer Robert Lewandowski, qui a quitté le club, et Marcus Rashford, dont le prêt a pris fin.

Karim Adeyemi est la deuxième recrue majeure des Catalans lors de ce mercato estival. Auparavant, l'équipe avait signé Anthony Gordon. L'attaquant allemand se distingue par sa vitesse et sa polyvalence. Au cours de ses quatre années passées à Dortmund, il a disputé 146 matchs et marqué 36 buts.

Pourquoi le Borussia Dortmund a-t-il décidé de vendre sa star ?

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Lars Ricken, a fait une déclaration officielle concernant ce transfert. Selon lui, le fait qu'il ne restait qu'un an de contrat au joueur et que celui-ci ait personnellement exprimé son désir de rejoindre lea motivé cette décision. Ricken a souligné que cet accord a été conclu dans l'intérêt du club.

"Karim a été une pièce maîtresse de notre équipe au cours des quatre dernières années. Nous avons atteint la finale de la Ligue des champions avec lui en 2024. Cependant, cet été, les deux parties ont décidé de prendre des chemins différents. Lorsqu'il nous a fait part de son souhait de rejoindre le Camp Nou, nous avons étudié tous les intérêts et lui avons donné notre accord", a déclaré Lars Ricken.

Adeyemi a également fait ses adieux à son ancienne équipe et à ses supporters. Il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu depuis son arrivée en provenance du Red Bull Salzburg en 2022. On s'attend à ce que l'adaptation du joueur chez les Catalans se fasse sans difficulté, car il a fait ses débuts en équipe nationale allemande sous la direction de Hansi Flick.

Nouvelles opportunités dans le système de Hansi Flick

La collaboration passée entre Hansi Flick et Karim AdeyemiFC Barcelone. L'entraîneur connaît bien les capacités du joueur, et Adeyemi est un attaquant polyvalent capable d'évoluer aussi bien sur les ailes qu'en pointe. Cela offre à Flick des options tactiques supplémentaires.

Il convient également de noter que la direction catalane ne compte pas s'arrêter là pour renforcer son attaque. Après le transfert d'Adeyemi, le club devrait poursuivre les négociations pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Cela indique que la saison prochaine, l'attaque du FC Barcelone aura un tout nouveau visage.