La nouvelle arme du FC Barcelone : Adeyemi signe jusqu'en 2031

Le FC Barcelone a officiellement annoncé le transfert de l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. L'international allemand de 24 ans a signé un contrat longue durée avec le club catalan jusqu'en 2031.

Le club a mis en avant deux atouts majeurs du nouveau joueur : sa vitesse fulgurante et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes en attaque. La question principale est désormais : quel impact Adeyemi aura-t-il sur le jeu offensif du Barça ?

Le FC Barcelone affiche ses ambitions à long terme

Le club catalan et le Borussia Dortmund ont confirmé avoir trouvé un accord total pour le transfert du joueur.

Le contrat d'Adeyemi jusqu'en 2031 est en vigueur. Un engagement aussi long signifie que le FC Barcelone ne voit pas en lui une solution d'une seule saison, mais l'un des piliers de son attaque pour les années à venir.

Les conditions financières du transfert n'ont pas été divulguées dans le communiqué officiel du club.

Pourquoi le club a-t-il choisi Adeyemi ?

Dans son communiqué officiel, le FC Barcelone a insisté sur la polyvalence et la vitesse de l'attaquant allemand.

« Karim Adeyemi apporte à notre équipe un potentiel offensif rapide et polyvalent. Au cours de sa carrière, il a prouvé qu'il pouvait être efficace aussi bien sur les ailes qu'en pointe. »

Le club a également souligné que son pied gauche puissant constituerait une arme redoutable face aux défenses adverses.

Adeyemi peut jouer sur les deux ailes ainsi qu'en tant qu'avant-centre. Cela permet à l'entraîneur de rafraîchir la tactique en cours de match sans modifier radicalement la structure de l'équipe.

Quels ont été ses résultats la saison dernière ?

Karim Adeyemi a enregistré des statistiques solides avec le Borussia lors de la saison 2025/26, tant en championnat d'Allemagne qu'en Ligue des champions.

En Bundesliga :

28 matchs ;

7 buts ;

4 passes décisives.

En Ligue des champions :

9 matchs ;

3 buts ;

2 passes décisives.

Ainsi, le joueur a totalisé dans les deux compétitions majeures 10 buts et 6 passes décisives au total.

Qu'apportera Adeyemi au FC Barcelone ?

Ces dernières saisons, le club catalan a ressenti le besoin de joueurs capables de percer rapidement dans les espaces laissés par l'adversaire lors d'attaques basées sur la possession.

Les principaux atouts d'Adeyemi :

vitesse de démarrage élevée ;

mouvements dangereux dans les espaces ouverts ;

débordements de l'aile vers l'axe ;

frappe puissante du pied gauche ;

capacité à jouer à plusieurs postes offensifs.

Son arrivée pourrait permettre au FC Barcelone d'être plus dangereux en contre-attaque tout en conservant sa maîtrise du ballon.

De Munich à la Catalogne

Karim Adeyemi est né à Munich d'un père nigérian et d'une mère roumaine. Formé à l'école allemande, il s'est fait connaître pour sa vitesse et son dynamisme offensif.

Il entame désormais une nouvelle étape de sa carrière en Espagne. Adeyemi est considéré comme l'une des recrues phares du mercato estival du FC Barcelone.

La première saison de l'attaquant de 24 ans en Catalogne montrera à quel point sa vitesse s'adapte au style technique et combinatoire du FC Barcelone.

Selon vous, Karim Adeyemi peut-il renforcer l'attaque du FC Barcelone ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos amis fans des Blaugranas.